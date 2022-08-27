Fransa'dan elektrikli bisiklet hamlesi! 4 bin euro verecek

İçten yanmalı motora veda etmeye çalışan Avrupa ülkeleri, vatandaşlarını da bu dönüşüme dahil etmek istiyor. Son olarak ortaya çıkan yeni bir bilgi, Fransa hükümetinin sübvansiyonlarını artırdığını gösterdi. Buna göre, gazlı arabasını elektrikli bisiklet satın almak için satanlara 4 bin euro'ya kadar destek sağlanacak.

Fransa, arabasını elektrikli bisikletle değiştirenleri destekliyor

Fransa, vatandaşlarının daha fazla bisiklet sürmesi ve içten yanmalı motora veda etmesi için kolları sıvadı. Hükümetin yeni açıklamasına göre, elektrikli veya klasik bisiklet satın almak isteyenlere sübvansiyon sağlanacak. Bu kapsamda gazlı arabasını satanlara 4 bin euro'ya varan teşvik verilmesi planlanıyor.

Daha önce benzer programlar Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde de uygulanmıştı. Henüz içten yanmalı araçlar için katı kurallara sahip olmayan ülkeler, elektrifikasyona geçişi hızlandırmak istiyor. Bu geçişte elektrikli bisikletlerin de önemli payı bulunuyor.

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Avrupa'daki kaynaklar, Fransa hükümetinin elektrikli bisiklet hedeflerini de ortaya koydu. Ülke, yeni teşvikler kapsamında vatandaşların yüzde 9'unun 2024'e kadar bisikleti birincil araç haline getirmesini istiyor. Şu anda bu oranın yüzde 3 civarında olduğunu da belirtelim.

Fransa'nın bisiklet ile ilgili tek yatırımı araç sahiplerini olmayacak. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından verilen demeçe göre, başkent Paris'e 250 milyon euro'luk bisiklet yatırımı yapılacak. 2027'ye kadar 130 kilometrelik bisiklet yolu yapılması hedefleniyor.

Benzer kararların diğer Avrupa ülkeleri tarafından alındığını hatırlatalım. Örneğin Litvanya, elektrikli bisiklet, scooter, moped, motosiklet ve toplu taşıma bileti satın almak isteyenlere 1000 euro'a varan teşvikler sunuyor.

Ülkemizde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının benzer projeler yürüttüğünü hatırlatmak gerekiyor.

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