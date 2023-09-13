Fransa'da iPhone 12 Satışı Yasaklandı

Fransa hükümeti, iPhone 12'nin aşırı radyasyon yaydığı gerekçesiyle satışını yasakladı. Bu, Apple'ın yaşadığı birçok sorundan biri.

Apple kullanıcılarının merakla beklediği lansman az önce bitti. Bizler yeni iPhone 15 Serisine ve serinin fiyatlarına odaklanmışken bir anda iPhone 12 ile ilgili kötü bir haber geldi. iPhone 12 modelinin satışı yasaklandı. Peki iPhone 12 satışı neden yasaklandı? Tüm detaylarıyla haberimizde…

iPhone 12'ye bir darbe de Fransa'dan: Satışlar yasaklandı!

iPhone 15 ailesi yeni özellikleri ile tanıtılırken iPhone 12 için kötü haberler geldi. Bu konu birazcık Türk dizilerindeki mutlu düğün esnasında arka planda öldürülen başrol oyuncusunun durumuna dönmüş oldu diyebiliriz. iPhone 12 serisi için Fransa'dan ret kararı çıktı. Aradan geçen 3 yılın ardından ama.

Fransa hükümeti aldığı karar doğrultusunda aşırı radyasyon sinyalleri yaydığı gerekçesiyle iPhone 12 satışını yasakladı. Buna benzer durumlar Apple'ın ilk kez başına gelmiyor. Hatırlayacağınız üzere Kolombiya'da Apple ve Ericsson arasında yaşanan 5G krizi ardından Apple'ın reklam kampanyalarına ambargo konulmuştu.

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Dahası Apple bir dönem de USB-C şarj soketleri ve ülkelerle yaşadığı problemler sebebiyle iPhone satışlarını durdurmak zorunda kalmıştı. Fakat bu seferki sorun bir satış stratejisi veya hükümetler arası problemden ziyade Apple'ın iPhone 12 modellerinde yaşanan aşırı radyasyon problemi. Konuyla ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde gelecek.

Türkiye'de iPhone 11 ve iPhone 12 satışı devam ediyor mu?

iPhone 12'nin Türkiye'de satışa devam ediyor mu sorusunaysa cevap aslında hem evet hem hayır. Çünkü Apple Store Türkiye üzerinden veya herhangi bir fiziksel Apple Store mağazasından artık bir iPhone 12 satın alamıyorsunuz. Bu sebeple resmi olarak satıştan kaldırıldı diyebiliriz. Fakat iPhone 12 ile birlikte iPhone 11'de hala teknoloji marketlerinde sıfır olarak satılmakta.