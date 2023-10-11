Fransa'da iPhone 12 Satışı Durduruldu, Apple Açıklama Yaptı

Fransa, iPhone 12'nin radyasyon yayması nedeniyle satışını durdurduğunu açıkladı. Apple ise telefonun her zaman güvenli olduğunu belirtti.

Fransa, eylül ayının ortasında Avrupa sınırları üzerinde radyasyon yayması nedeniyle iPhone 12'nin artık ülkede satılamayacağını açıkladı. Bunun yanı sıra konuyla ilgili Apple'ı da uyardı. Bu olayların ardından ise Apple tarafından iPhone 12 radyasyon konusu hakkında bir açıklama geldi. İşte detaylar!

Apple, iPhone 12'nin her zaman 'güvenli' olduğunu söyledi!

Geçtiğimiz eylül ayının ortasında Fransa, ülkede iPhone 12 satışını durdurduğunu açıkladı. Bunun sebebi ise telefonun radyasyon yayması oldu. Bununla birlikte Fransa, Apple'ı telefonu Avrupa elektromanyetik radyasyon standartlarına uygun getirmesi konusunda uyardı.

Olayların ardından Apple, Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacaklarını belirtti. Öte yandan şirketin son yaptığı açıklama tüm gerçekleri gözler önüne serdi. Apple, yayınlamış olduğu makalede iPhone'un tutulmadığı ya da cepte olmadığı zaman daha yüksek iletim gücüne sahip olan vücut dışı ortamı algılama özelliğini devre dışı bıraktığını belirtti.

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Bu özelliğin devre dışı bırakılması sadece Fransa'da satılan iPhone 12'lerde olacak. Ülkede düzenleyici bir kurum olarak yer alan ANFR, iPhone'un belirttiği vücut dışı ortamı algılama mekanizmasını işin içine katmayan bir test uyguladı. Apple ise bunun uluslararası bir şekilde test edildiğini ve onaylandığını söylüyor.

Normalde iPhone, masa gibi sabit bir yüzeye konulduğunu algılayan sensörlere sahip. Yıllardır iPhone'larda kullanılan bu mekanizma, telefonun vücut dışı ortamlarda iletim gücünü artırmaya olanak tanıyor.

Apple, iPhone 12'nin her zaman güvenli olduğunu belirtti. Sonuç olarak iOS 17.1 güncellemesi sonucunda Fransa'daki iPhone 12 modelleri, vücut dışı ortamı algıladığı zaman gücü izin verilen düzeyin dışında artıramayacak.

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