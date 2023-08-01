Apple'ın en büyük iPhone tedarikçisi Foxconn, Hindistan'ın güneyindeki Karnataka bölgesine yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, yarım milyar dolar yatırım yapacağı bölgede iki yeni fabrika kurmayı hedefliyor. Bu hamle ile Foxconn, Çin'e olan bağımlılığını azaltmayı ve Apple ile uzun süreli çalışmayı garantilemeyi amaçlıyor.

Özellikle pandemi döneminde çoğu şirket Çin'de bulunan tesisleri nedeniyle üretimde büyük zorluk çekti. Bunun yanı sıra Çin ve ABD arasında süregelen bir gerginlik de bulunuyor Hal böyleyken, üretim konusunda sıkıntı çekmemek isteyen şirketler, tesislerini farklı ülkelere taşımaya başladı. Apple'ın iPhone tedarikçisi Foxconn da bunlardan bir tanesi.

Foxconn, Hindistan'a yarım milyar dolarlık yatırım yapacak

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçisi konumunda bulunan Foxconn, Hindistan'ın güneyindeki Karnataka bölgesine yatırım yapmayı planlıyor. Dev teknoloji şirketi, yarım milyar dolar yatırım yapacağı bölgede iki yeni fabrika kurmaı hedefliyor.

Hindistan'a yönelerek Çin'e olan bağımlılığını azaltmak isteyen Foxconn böylece Apple ile uzun süre çalışmayı da garantilemiş olacak. Şirket ayrıca Karnataka bölgesindeki daha rahat ticaret kanunlarından da yararlanma peşinde.

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Gelen bilgilere göre Foxconn'un kuracağı iki tesisten en az birisi tamamen Apple ürünlerine odaklanacak. Foxconn bu tesiste şirket hedeflerine göre yeni nesil iPhone ve iPad üretimi başta olmak üzere Apple imzalı diğer teknolojik aletleri de üretmeyi planlıyor.

Karnataka yerel makamları da daha önce Foxconn'un bölgede bir tesis geliştireceğini onayladığını duyurmuş ve bu tesisin 50 bin istihdam yaratmasının beklendiğini açıklamıştı. Tesis kurma konusunda Hindistan makamlarından da gerekli izinleri alan Foxconn, 2024 yılının nisan ayı ile birlikte üretime başlamayı planlıyor.

Yaşanan sıkıntıların ardından artık çoğu şirket sadece Çin'de üretim yapmayı oldukça tehlikeli buluyor. Bu konuda Foxconn gibi diğer şirketlerin de ilk durağı Hindistan oluyor. Peki siz iPhone üretimi yapan Foxconn tesislerinin Hindistan'a taşınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsinz.