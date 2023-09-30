Bazen bir kameradan çekindiğiniz veya internet üzerinden indirdiğiniz bir fotoğrafın kalitesiz olduğunu görebilirsiniz. Bu durum pek çoğumuz için oldukça can sıkıcı. Ancak bunun için fotoğrafı netleştirebilecek çeşitli araçlar da yok değil. Sorunumuz için çözüm yaratacak bu araçlar, gayet yeterli sonuçlar verebiliyor. Bizler de bu içeriğimizde 'fotoğraf netleştirme nasıl yapılır?' sorusunu cevaplandırdık.

Bazen bir kameradan çekindiğiniz veya internet üzerinden indirdiğiniz bir fotoğrafın kalitesiz olduğunu görebilirsiniz. Bu durum pek çoğumuz için oldukça can sıkıcı. Ancak bunun için fotoğrafı netleştirebilecek çeşitli araçlar da yok değil. Sorunumuz için çözüm yaratacak bu araçlar, gayet yeterli sonuçlar verebiliyor. Bizler de bu içeriğimizde "fotoğraf netleştirme nasıl yapılır?" sorusunu cevaplandırdık.

Fotoğraf netleştirme nasıl yapılır? Adım adım!

Fotoğraf netleştirme amacıyla kullanıma sunulmuş pek çok araç olsa da, bunların büyük çoğunluğu ne yazık ki yeteri kadar iyi sonuç veremiyor. Fakat aralarından yalnızca birkaçı, fotoğrafı istenildiği gibi netleştiriyor.

Tabii bu fotoğraf netleştirme araçlarının temelinde bir yapay zeka olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu bağlamda, aslında bizler de yapay zekadan yardım alacağız. Adımlara geçmeden önce fotoğrafı netleştirmenin oldukça basit olduğunu söyleyelim. Zira bilgisayar/telefon ile haşır neşir olmayan birisi bile kolayca yapabilir. O halde sözü çok uzatmadan uygulamanız gereken adımlara geçelim.

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Kalitesi düşük fotoğrafı netleştirebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Buraya tıklayarak fotoğraf netleştirme sitesine ulaşın.

Adım 2: Sayfa üzerinden Upload Image butonuna tıklayarak Dosya Gezgini'ni açın ve netleştirmek istediğiniz fotoğrafı seçin. Bunun yerine görseli sürükle-bırak da yapabilirsiniz.

Adım 3: Fotoğrafınız netleştirilirken birkaç saniye bekleyin.

Adım 4: İşlem bittikten sonra resmi indirebilirsiniz. İşte bu kadar!

Bu araçların temelinde yapay zeka olduğu için bazen fotoğrafınızın hatalı şekilde netleştirilebileceğini belirtelim. Eğer istediğiniz sonucu alamadıysanız, bir grafik tasarımcı ile çalışmak dışında bir seçenek yok gibi görünüyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.