Fosil yakıt tarih olacak! Japonya'dan yenilenebilir enerji hamlesi

Dünyada en çok karbon emisyonuna sahip beşinci ülke olan Japonya, 2050 yılına kadar karbon nötr olmak için çalışmalara başladı. Perşembe günü kabul edilen yeni düzenlemeye göre, Tokyo'da yapılacak yeni evlerde güneş paneli kurulumu zorunlu olacak.

Tokyo'da yeni yapılan evlerde güneş paneli zorunlu olacak

Nisan 2025'ten sonra yürürlüğe gireceği açıklanan düzenleme, büyük ölçekli inşaatlarda karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor. Yaklaşık 50 büyük inşaat şirketinin 2.000 metrekareye kadar olan evlerde başta güneş panelleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağı belirtiliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Tokyo Valisi Yuriko Koike, "Geçen hafta şehrimizde güneş paneli kurulabilecek binaların sadece yüzde 4'ünde güneş paneli olduğunu tespit ettik. Tokyo Büyükşehir Belediyesi, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yarıya indirmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verdi.

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2011 yılında Fukushima felaketi nedeniyle nükleer santralleri devre dışı bırakan Japonya, bir süredir fosil yakıt ile elektrik üretiyor. Enerji krizi ile karşı karşıya olunduğunun altını çizen yetkililer, "Mevcut küresel iklim krizine ek olarak, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle enerji kriziyle karşı karşıyayız. Bu yüzden kaybedecek zaman yok." dedi.

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