Fortnite oyuncularına sevindirici haber! FPS modu geliyor

Battle Royale oyunlar arasında en popülerlerinden biri olan Fornite, 2017 yılından beri yeni sezon ve içeriklerle oyuncularını tatmin etmeyi başarıyor. Şimdi ise pek çok kişinin merakla beklediği ve rakip diyebileceğimiz oyunlarda bulunan mod, önümüzdeki sezonda oyuna ekleniyor. Öyle ki Fortnite FPS modu geliyor! İşte haberin detayları…

Fortnite FPS modu geliyor!

Fortnite topluluğunda sızıntılarıyla bilinen Hypex, 9 Mart tarihinde başlayacak olan yeni sezonla birlikte FPS modunun geleceğini iddia etti. Daha önceki sızıntılarında haklı çıkan Hypex, bu iddiayı farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti. Yine de Epic Games tarafından herhangi bir açıklama gelmediği için bunun bir iddia olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Mevcut Fortnite sezonunun 8 Mart tarihinde biteceğini biliyoruz. Yani iddiaya göre 9 Mart tarihinde Fortnite oyuncuları beklenen birinci şahıs nişancı moduna ulaşmış olacak. Attack on Titan'dan Eren Yeager kostümü, battle pass için yeni kozmetik ürünler yeni sezon için ortaya atılan iddialardan birkaçı.

Twitter üzerinden sızıntıyı paylaşan Hypex, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda Fortnite birinci şahıs modu yeni sezonda geliyor! Aynı güvenilir kaynağımız beni ve ShiinaBRı doğrularken, ve şimdi de GMatrixGames ve iFireMonkey'e de onay verdi. Ayrıca büyük bir olasılıkla bu seçenek isteğe bağlı açılacak."

Fortnite's First Person mode is finally coming in NEXT SEASON ?? The same reliable source confirmed it to me & @ShiinaBR, and now @GMatrixGames & @iFireMonkey got confirmation from their side too. pic.twitter.com/SASj2E6TRS — HYPEX (@HYPEX) March 4, 2023

Fortnite sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960, AMD R9 280 veya muadili DX11 ekran kartı

Ekran Kartı Belleği: 2 GB VRAM

İşlemci: Core i5-7300U 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U veya muadili

Bellek: 8 GB RAM veya üzeri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit

Destansı Kalite ayarında:

Ekran Kartı: Nvidia RTX 3070, AMD Radeon RX 6700 XT veya muadili bir ekran kartı

Ekran Kartı Belleği: 8- GB veya üzeri VRAM

İşlemci: Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x veya muadili

Bellek: 16 GB veya üzeri RAM

Sabit Disk: NVMe SSD

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Fortnite FPS modu başarılı olabilir mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.