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Formula E'nin Yeni Gen 3 EVO Modeli Tanıtıldı

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Formula E'nin yeni Gen 3 EVO modeli, 4 çekerli ve aerodinamik güncellemelerle birlikte tanıtıldı. Modelin performansı ve dayanıklılığıyla dikkat çektiği belirtiliyor.

Gündemden düşmeyen Formula E markası, bu kez yeni Gen 3 EVO modeli ile konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan elektrikli araç, tam 4 çekerli olacak ve başta aerodinamik olmak üzere birçok farklı alanda güncelleme alacak.

Gen 4 serisinin çıkmasına oldukça uzun bir süre olduğunu düşünürsek, Gen 3 EVO'nun uzun bir süre segmentini domine edeceğini söyleyebiliriz. Modelin dayanıklılık olarak da emsallerine oranla çok daha iyi performans vereceği, en zorlu şartlarda bile konforlu bir sürüş deneyimi sunacağı söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Formula E, Gen 3 EVO modeli ile gündemde

0'dan 100 kilometreye yalnızca 1.86 saniyede ulaşabilen elektrikli araç, yüksek hız kapasitesiyle bilinen standart Formula 1 modelinden %30 daha fazla performans sağlıyor. Bu fark bir önceki nesil olan Gen 3'e oranla ise tam %36 olarak belirlendi. Burada yeni nesil 4×4 teknolojisinin büyük bir fark yarattığı söylenirken, önümüzdeki dönemde de birçok yarış aracında 4 çekerli motor sistemi görebiliriz. Ayrıca model tarafında da küçük de olsa bir makyaj gördü. Bu sayede küçük de olsa bir hız avantajı yaşanacağı öngörülüyor.

Gen 3 EVO'da kullanılan yeni nesil lastiklerin de %10 daha fazla yol tutuşu sağladığı belirtilirken, oldukça küçük gibi görünen bu farkın rekabetçi yarışlarda büyük bir fark yaratacağı öngörülüyor. 320 km/h seviyesinde bir maksimum hıza sahip olan aracın, çeşitli yazılım güncellemeleriyle daha da iyi hale gelebileceği iddia ediliyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Formula E yeni nesil elektrikli yarış arabalarıyla başarılı olabilecek mi? Siz Formula 1 yarışlarını yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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