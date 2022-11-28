Ford'dan yangın uyarısı! Yarım milyon aracı geri çağırdı

Ford'un iki popüler modelinde yangın riski olduğu tespit edildi. Potansiyel yakıt sızıntısı, 500 binden fazla otomobili etkiliyor.

Otomobil üreticilerinin çeşitli sebeplerle arabalarını geri çağırması artık şaşırtıcı değil. Ford'un son uyarısı da 500 binden fazla otomobil sahibini endişeye düşürdü. ABD'li otomotiv devi, iki popüler modelinde yangına neden olabilecek bir kusur tespit etti.

Ford Bronco Sport ve Escape için geri çağırma uyarısı

Ford'dan gelen son açıklamada, bu yıl ikinci kez Bronco Sport ve Escape modelleri için uyarıda bulunuldu. Şirketin paylaştığı yazıya göre yangına yol açabilecek tehlike, potansiyel yakıt sızıntısından kaynaklanıyor.

Ford'un basın bülteninde göre çatlamış bir yakıt enjektörü, sıcak yüzeylerin yakınında yakıt veya yakıt buharının birikmesine neden olarak yangına yol açabilir. Şirket, 2020 ila 2023 yılları arasında üretilmiş Ford Escape ve 1,5 litre 3 silindirli motora sahip Bronco Sport modellerinin bu hatadan etkilendiğini söyledi.

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ABD'deki 518 bin otomobil için geçerli olan bu çağrı, aynı modeller için yılın ikinci uyarısı anlamına geliyor. Bu yılın başlarında yayınlanan bir diğer uyarıda ise Bronco Sport ve Escape'in yağ sızıntısı sonucunda alev alabileceği belirtilmişti.

Ancak Ford, son yakıt enjektörü hatasının araç sahiplerinin yüzde 0,38'den daha azını etkileyeceğini düşünüyor. Yine de, 2020-2023 model Bronco Sport veya Escape'e sahip olan tüm müşterilerin yetkili servise gelmesi gerektiğini söyledi.

Ford, dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında bulunuyor. Şirket, ürettiği geniş, ferah ve sağlam otomobilleri sayesinde özellikle Amerika pazarında çok seviliyor ve diğer markalardan daha iyi satış rakamlarına ulaşıyor.

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