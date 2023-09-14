FLO, FLO Teknoloji Şirketi Kurarak Dijital Dönüşümde Liderlik Rolü Üstleniyor

FLO, Türkiye ve uluslararası arenada hızla büyümeye devam ediyor. Şimdi de FLO Teknoloji şirketini kurarak dijital dönüşümde liderlik rolü üstleniyor. Şirketin hedefi, perakende sektöründe online ve offline alışveriş arasındaki engelleri kaldırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek.

FLO, köklü bir ayakkabı markası olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada hızla büyümeye devam ediyor. 3 kıta 30 ülkede yer alan mağazalarıyla geniş bir coğrafyada perakende ağı kuran FLO, şimdi de "FLO Teknoloji" şirketini kurdu. FLO Teknoloji ile neler değişecek?

FLO Teknoloji şirketi kuruldu!

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FLO Teknoloji şirketi, 200 kişilik uzman kadrosuyla dijital dönüşümde liderlik rolü üstlenmeye hazırlandı ve bu önemli adımı Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta gerçekleştirdi. FLO CEO'su Yenal Gökyıldırım'ın ev sahipliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın katılımı ve Teknoloji Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen açılışta, şirketin dijital dönüşüm vizyonunu ve hedeflerini paylaşıldı.

Gökyıldırım, 2018 yılında başlatılan teknolojik yatırımlarını hızlandırarak, planlamadan tedarik yönetimine, lojistik süreçlerinden satış fonksiyonlarına kadar geniş bir yelpazede dijital yeteneklerini güçlendirmek için büyük bir çaba harcadıklarını vurguladı. FLO Teknoloji, perakende sektöründe online ve offline alışveriş arasındaki engelleri kaldırmayı hedefleyen yeni nesil dijital çözümlerle müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanıyor.

Yenal Gökyıldırım, FLO Teknoloji'nin Teknopark'a taşınmasıyla birlikte farklı teknoloji paydaşlarıyla işbirliği yapma fırsatı bulduklarını ve teknoloji alanında kaynaklara daha kolay erişim sağladıklarını belirtti. Şirket, perakende sektöründe teknolojinin sınırlarını zorlayarak yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor ve müşterilerine kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunmak için yenilikçi teknolojik çözümler geliştiriyor.

Dijitalleşmenin şirketlerin gelecekteki başarısında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Gökyıldırım, son iki yılda 150 milyon TL'nin üzerinde teknoloji yatırımı yaptıklarını ve 2023 yılında bu alandaki adımlarını hızlandırmak için yaklaşık 280 milyon TL daha yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

FLO Teknoloji, perakende sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlıyor ve veri güvenliği konusundaki çalışmaları sayesinde sektörde önemli bir güvenlik skoruna ulaştıklarını da gururla paylaştı. Müşterilerinin güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak da şirket için büyük bir önem taşıyor.