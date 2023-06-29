fizy, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince kullanıcıları için yeni müzik listeleri hazırladı. Bodrum, Çeşme, Antalya, Karadeniz, Ege ve Yunan Adaları için ayrı ayrı müzik listeleri sunan fizy, tatil rotalarına uygun şarkı seçkileriyle kullanıcıların tatil modunu yakalamayı hedefliyor. Ayrıca, fizy'nin müzik listelerinden 3 şarkı dinleyen kullanıcılar, Çeşme'deki Fly-Inn Beach ve The Beach of Momo ile Bodrum'daki Moon Hotel & Beach & Lounge'da hediye içecek kazanma şansına sahip.

fizy, Kurban Bayramı tatilinde kullanıcılara özel müzik listeleri paylaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürerken fizy de kullanıcıları için yeni müzik listeleri hazırladı.

İçlerinde "Nerede o eski bayramlar" diye yakınanları da "Fırsat bu fırsat, koşalım denize, kuma, güneşe" diyenleri de mutlu edecek müzik listeleri paylaşan fizy, farklı tatil rotaları için de seçeneklerini genişletti.

Bodrum, Çeşme, Antalya, Karadeniz, Ege ve Yunan Adaları için ayrı ayrı müzik listeleri hazırlayan fizy, ruh haline en uygun seçkileri müzikseverlerle buluşturdu.

"Bayram Neşesi", "Eski Bayramlar", "Tatil Kafası", "Yolda Pop", "İstikamet Karadeniz" ve "İstikamet Bodrum" gibi pek çok seçeneğiyle kullanıcılarının tatil boyunca modunu yakalamayı hedefleyen fizy, Çeşme'deki Fly-Inn Beach ve The Beach of Momo ile Bodrum'daki Moon Hotel & Beach & Lounge'a giden kullanıcılar için de bayram sürprizi hazırladı. Bu 3 işletmeden birinde fizy'nin müzik listelerinden 3 şarkı dinleyenler hediye içecek kazanacak.