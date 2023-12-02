Fiyat performans sınıfında dikkat çekecek: Huawei Enjoy 70 görselleri sızdırıldı!

Huawei, fiyat performans sınıfına uygun yeni Enjoy 70 serisi için son dokunuşları yapıyor. Modelin afişleri sızdırıldı.

Huawei, ADB ambargosu altında mücadelesine devam eden Huawei, ürettiği orta ve üst segment modellerle son dönemde yükseliş içinde. Şirket, fiyat performans ürünü olarak nitelendirilen Huawei Enjoy 70 modeli için geri sayımda.

Huawei Enjoy 70 serisi 5 Aralık'ta sahne alıyor

Yaklaşan Huawei Enjoy 70 serisi hakkında sızıntı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Önemli kaynaklar seri için şirket tarafından hazırlanan afişleri sızdırdı. Buna göre seri, 5 Aralık'ta tanıtılacak. Görsellere baktığımızda Huawei Enjoy 70'in P60 serisine benzer bir tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz.

Görsellere baktığımızda cihazın arka panelinde yuvarlak bir kamera adası görüyoruz. Gelen bilgilere göre burada 108 Megapiksellik ana kamera yer alacak. Serinin standart modeli, 6,75 inç büyüklüğünde dev ekran ile geliyor. Huawei Enjoy 70, bu LED ekranda 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Ek olarak işlemci koltuğunda Kirin 710A yer alacak. Ek olarak 22,5W şarjlı 6.000 mAh bataryaya sahip olacak.

Serinin Pro modelinin ön panelinde ise 1080p çözünürlüğe sahip daha büyük bir 6,8 inç LCD ekran yer alacak. İşlemci koltuğunda Snapdragon 680'e yer verecek modelin bataryası 5.000 mAh olacak. Ancak bu bataryanın şarj kapasitesi 40W'a çıkarılıyor.

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Öte yandan Huawei, Enjoy serisini nadiren Çin dışında piyasaya sürüyor. Gelen sızıntı bilgilere göre şirket, seriyi küresel pazarda sunmak istiyor ancak henüz bununla ilgili net bir bilgi yok. Sızdırılan bilgiler eşliğinde serinin standart modeline bir bakalım;

Huawei Enjoy 70 özellikleri!

Ekran: 6,75 inç, 720 x 1600 piksel çözünürlük

İşlemci: Kirin 710A

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 6000 mAh, 22,5W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Harmony OS 4