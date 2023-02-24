Fiyat performans odaklı: Xiaomi 13 Lite neler sunacak?

Uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Xiaomi 13 Lite için sayılı günler kaldı. Peki cihaz kullanıcılara neler sunacak?

Geçtiğimiz yıl Çin'de tanıtılan Xiaomi 13 serisi 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde kullanıcıların beğenisine sunulacak ve aynı etkinlikte Xiaomi 13 Lite modelinin de vitrine çıkması söz konusu. Lite modeliyle ilgili şimdiye dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bunların ortak noktası telefonun geçtiğimiz yıl Çin'de tanıtılan Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış versiyonu olacağı yönünde. Peki model kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi 13 Lite kullanıcılara neler sunacak?

Çinli akıllı telefon şirketlerinin sıklıkla tercih ettiği yeniden markalama olayı Xiaomi 13 Lite modelinde de karşımıza çıkacak. Akıllı telefon, 2022'de vitrine çıkan Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış versiyonu olacak. Tasarım ve ismi farklı olsa da temelde aynı cihaz olacaklarını belirtelim.

Xiaomi 13 Lite, 6.55 inç Full HD çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan ve Dolby Vision destekli AMOLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Aynı zamanda cihazda selefinin aksine iki adet ön kameranın olduğu hap şeklinde bir ekran tasarımı mevcut olacak.

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Cihazda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi bulunacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, bir 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 662 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Önde iki adet 32 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 20 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kullanılacak.

Cihazda 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri bulunacak. Bunun dışında 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik bir pile sahip. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak.

Ekran: 6.55 inç Full HD çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan ve Dolby Vision destekli AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana, 20 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensör

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil

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