Fiyat performans odaklı: Samsung Galaxy A54 5G için geri sayım!

Önümüzdeki günlerde Galaxy S23 serisini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanan Samsung, uzunca bir süredir sızıntılarla ve iddialarla gündemden düşmeyen Galaxy A54 5G için de çalışmalarında son düzlüğe girdi. Akıllı telefon daha önce Geekbench gibi platformda ortaya çıkarken, kısa bir süre önce de FCC veri tabanında göründü. Peki cihaz kullanıcılara neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Samsung Galaxy A54 5G neler sunacak?

Galaxy A54 5G, SM-A546E / SM-A546E/DS model numaralarıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. FCC, akıllı telefonun detaylı teknik özelliklerini doğrulamıyor, bunun yerine çift SIM ve 25W şarj hızı gibi detayları gözler önüne seriyor.

Model geçtiğimiz haftalarda Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Yapılan tek çekirdekli testlerden 776 çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 599 puan almayı başardı. Buna göre cihaz Exynos 1380 işlemcisinden güç alacak. Yonga setinde 2.4 GHz performans ve 2.0 GHz verimlilik çekirdeği mevcut. Grafik tarafındaysa Mali G68 bulunuyor.

Samsung Galaxy S23'ten bir ilk! Sağlam korunacak

Akıllı telefonun 6 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkması söz konusu. Henüz belli olmasa da farklı RAM opsiyonları mevcut olabilir. Bunun dışında 128 GB dahili depolamaya sahip olacak. 6.4 inç ekran ile tanıtılacağı belirtilen Samsung A54 5G, 120Hz tazeleme hızıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Samsung'un yeni modelde Super AMOLED panel kullanacağını belirtmekte fayda var.

Dörtlü kamera dizilimiyle karşımıza çıkacağı belirtilen cihazda 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 Megapiksel makro kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak. Önde ise kamerada ise 32 Megapiksel lens kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Son olarak 5100 mAh'lik pilden beslenmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!