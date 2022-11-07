Fiyat-performans odaklı Realme 10 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

2018'de OPPO'nun alt markası olarak faaliyetlerine başlayan Realme, giriş ve orta segment modelleri ile sektördeki aktifliği artırdı. Hatta 2021'de yüzde 548 ile Avrupa'da en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi ünvanının sahibi olan şirket, yüzde 3'lük pazar payı ile de ilk beş arasına girmeyi başardı.

Şirket, bu kapsamda yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak uzunca bir süredir sızıntılarla ve iddialarla gündemden düşmeyen Realme 10 serisinin tanıtım tarihi belli oldu.

Realme 10 serisi ne zaman tanıtılacak?

Çinli üretici, kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle Realme 10 serisinin 17 Kasım'da Çin'de satışa çıkacağını açıkladı. Hatta postere baktığımızda serinin Pro+ modelinin kavisli bir panelle geleceği de doğrulanmış oldu.

Realme 10 ve 10 Pro+'ın 6.7 inç FHD+ çözünürlüklü bir panele sahip olması bekleniyor. İlki düz bir LCD ekrana ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıyla gelecek ve ikincisiyse altına parmak izi okuyucu monte edilen kavisli OLED bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan kutudan Android 13 tabanlı Realme UI ile çıkacaklar.

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Realme 10, 2.2 GHz sekiz çekirdekli bir yonga setiyle gelecek ve Pro+ modeli ise Dimensity 1080'den güç alacak. Her iki model de 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanıyla satışa çıkacak. Öte yandan 5.000 mAh pile sahip olacaklar. Standart model 33W şarjı desteklerken, Pro+ 67W hızlarında şarj olacak.

İki telefon da 16 Megapiksel selfie kamerasına sahip olacak. Aynı zamanda Realme 10, 108 Megapiksel ve 2 Megapiksel sensörlerinden oluşan çift, Pro+ ise 108 Megapiksel, 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel lenslerinden oluşan üçlü kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

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