Fiyat performans odaklı POCO X5 serisi için geri sayım başladı!

Çok yakında tanıtılması beklenen POCO X5 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Peki akıllı telefonlar kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan X serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kısa bir süre önce X4 Pro 5G modelini tanıtırken, vakit kaybetmeden cihazın devam modelleri üzerinde çalışmalara başladı. Son olarak yakında tanıtılması beklenen POCO X5 serisiyle ilgili yeni bilgiler geldi.

POCO X5 SIRIM veri tabanında göründü

POCO X5 5G, 22111317PG model numarasıyla SIRIM veri tabanında görüntülendi. Aynı zamanda daha önce FCC tarafından onaylandığını da belirtelim. Bu noktada telefon geçen haftalarda tanıtılan Redmi Note 12 5G ile aynı model numarasına sahip. Bu da akıllara potansiyel bir yeniden markalanma olayı düşüncesini getiriyor.

Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 işlemciden güç alacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki 2.0 GHz ARM cortex-A78 (Kryo) ve altı 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklere ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 120 Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOOELD panel bulunacak. Ek olarak ekran, 1200 nit en yüksek parlaklıkla birlikte 240 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızına da sahip olacak. Akıllı telefonun 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolamayla geleceği ve bazı bölgelerden kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacağı iddia ediliyor. Pil tarafında 67W destekli 5.000 mAh'lik bir batarya yer alacak.

POCO X5 Pro Qualcomm Snapdragon 782G işlemcisinden güç alacak. Yonga setinde bir adet 2.71 GHz Cortex-A78, üç adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.80 GHz Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. 6 nm teknolojisiyle üretilen Snapdragon 782G'de grafik arabiriminde ise Adreno 642L kullanılıyor.

Akıllı telefon, geçtiğimiz yıllarda çıkış yapan X3 Pro ile aynı olan 6,67 inç 1080P çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LCD bir panelle gelecek. Aynı zamanda 67W hızlarında şarj olan 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak.

Akıllı telefon ilk olarak Çin'de Redmi Note 12E Pro adı altında satışa sunulacak. Daha sonra diğer ülkelere POCO X5 Pro 5G adıyla gelecek. Bu arada cihazların ne zaman tanıtılacağıysa şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu ay içerisinde veya önümüzdeki yılın başlarında vitrine çıkacaklar.

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