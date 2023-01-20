Fiyat/performans odaklı Poco X5'in fotoğrafı sızdırıldı

Orta-üst segment piyasasında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Poco, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen Poco X5 fotoğrafı ortaya çıktı.

Poco X5 fotoğrafı sızdırıldı

Poco X5, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 695 işlemciden alacak. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.2GHz – Kryo 660 Gold (Cortex-A78) ve 6 adet 1.7GHz – Kryo 660 Silver (Cortex-A55) çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabirimi (GPU) tarafında 840MHz Adreno 619 mevcut.

Teknik özellikleri Xiaomi Redmi Note 12 aynı olacağı belirtilen model, 6.67 inç ekran ile karşımıza çıkacak. Cihazda Samsung tarafından üretilen ve 120Hz desteği sunan AMOLED panelin kullanılacağını belirmekte fayda var.

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Sızdırılan bilgilere göre şirket, 128 GB/ 4 GB ve 128 GB/6 GB seçeneği sunacak. Poco X5 modelinin depolaması için UFS 2.2 teknolojisini kullanılacak.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazda 40 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel f/2.4 makro kamera yer alacak. Öz çekim kamerasında ise 13 Megapiksel f/2.5 geniş açılı lense yer verilecek.

Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bağlantı teknolojilerine sahip olan cihaz, Android 12 işletim sistemiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazda 33W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya kullanılacağını belirtelim.

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