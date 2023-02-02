Fiyat performans odaklı: POCO X5'in canlı görüntüsü ortaya çıktı

Yaklaşan POCO X5 modelinin canlı görüntüsü Brezilyalı Marquim dos eletrönicos adlı bir telefon mağazası tarafından paylaşıldı.

Fiyat performans odaklı POCO X5 serisi için geri sayım resmen başladı. Önümüzdeki günlerde tanıtılması ve satışa çıkması beklenen akıllı telefonlarla ilgili birçok detay halihazırda belli oldu. Son olarak POCO X5 modelinin canlı görüntüsü ortaya çıktı.

POCO X5 modelinin canlı görüntüsü ortaya çıktı

Yaklaşan POCO X5 modelinin canlı görüntüsü Brezilyalı Marquim dos eletrönicos adlı bir telefon mağazası tarafından paylaşıldı. Ortaya çıkan görselin geçmiş raporlarla son derece uyumlu olduğunu belirtelim. Yani cihazın nihai tasarımı bu şekilde olacak.

POCO X5; 240 Hz dokunmatik örnekleme, 120 Hz yenileme hızı ve 1200 nit tepe parlaklığı sunan 6.67 inç 1080×2400 çözünürlüklü 120 Hz AMOLED panele sahip olacak. Model ayrıca 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro ve özçekimler için 13 Megapiksel kamerayla gelecek. Bunun dışında 33W kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek. İşlemci koltuğunda ise Qualcomm Snapdragon 695 oturacak.

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Bunun yanı sıra Pro modelde ise 6.67 inç 1080×2400 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan Xfinity AMOLED yer alacak. Aynı zamanda 67W hızlarında şarj olan 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak. İşlemci tarafındaysa Qualcomm Snapdragon 778G bulunacak.

POCO X5 serisi 6 Şubat tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Türkiye'de de aktif bir şekilde satış yapan Çinli şirketin yeni modelleri ülkemize de getirmesi kuvvetle muhtemel.

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