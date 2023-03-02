Fiyat performans odaklı OnePlus Ace 2V performans testinde!

Amiral gemisi katili olarak lanse edilen modelleriyle bilinen OnePlus ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda öne çıkan modellerden birisi de OnePlus Ace 2V. Akıllı telefon hakkında bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Kısa süre önce bunlara bir yenisi daha eklendi. Cihaz, performans testine girdi. Peki OnePlus Ace 2V nasıl bir telefon ve kullanıcılara nasıl bir performans sunacak? İşte ayrıntılar!

OnePlus Ace 2V Geekbench veri tabanında görüntülendi

OnePlus Ace 2V; PHP110 model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 926, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 602 puan almayı başardı. Böylelikle telefonun bazı kilit özellikleri doğrulandı.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9000 yonga seti mevcut olacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.05 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Mali-G710 MC10 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench veri tabanında akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor. Bu da yüksek ihtimalle cihazın en yüksek bellek opsiyonuna işaret ediyor. Bunun dışında önceki sızıntılara baktığımızda modelin 6.74 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED panele sahip olacağını söyleyebiliriz. Öte yandan 80W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh'lik pilden beslenecek.

Önde 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada OIS'li 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş lens ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Maksimum 512 GB dahili depolama sunması beklenen ürünün kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13 arayüzünü çalıştırması kuvvetle muhtemel. Son olarak globale OnePlus Nord 3 ismiyle gelmesi bekleniyor.

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