Fiyat performans odaklı Honor X9a performans testinde!

2020'nin sonunda Huawei ile yollarını ayıran ve Çinli bir konsorsiyumun çatısı altına giren Honor, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Magic Vs katlanabilir telefonunu kullanıcıların beğenisine sunan Çinli üreticinin bir sonraki hedefi ise fiyat performans odaklı Honor X9a. Cihaz kısa bir süre önce performans testinde görüntülendi.

Honor X9a Geekbench'te görüntülendi

Yaklaşan Honor X9a, RMO-NX1 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, tek çekirdekli testlerden 669, çok çekirdekli testlerden ise 1.930 puan almayı başardı. Orta segmenti odak alan cihazın güç alacağı işlemci Qualcomm Snapdragon 695 olacak.

6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 695, iki 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve altı 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca modelin 8 GB RAM ile geleceğini ve kutudan çıkar çıkmaz Android 12 çalıştıracağını belirtelim.

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Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Honor Magic Vs modelinin teknik özellikleriyle şöyle: