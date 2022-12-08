Fiyat performans odaklı Honor X9a performans testinde!
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Yaklaşan Honor X9a, RMO-NX1 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Peki cihaz kaç puan aldı?
2020'nin sonunda Huawei ile yollarını ayıran ve Çinli bir konsorsiyumun çatısı altına giren Honor, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Magic Vs katlanabilir telefonunu kullanıcıların beğenisine sunan Çinli üreticinin bir sonraki hedefi ise fiyat performans odaklı Honor X9a. Cihaz kısa bir süre önce performans testinde görüntülendi.
Honor X9a Geekbench'te görüntülendi
Yaklaşan Honor X9a, RMO-NX1 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, tek çekirdekli testlerden 669, çok çekirdekli testlerden ise 1.930 puan almayı başardı. Orta segmenti odak alan cihazın güç alacağı işlemci Qualcomm Snapdragon 695 olacak.
6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 695, iki 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve altı 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca modelin 8 GB RAM ile geleceğini ve kutudan çıkar çıkmaz Android 12 çalıştıracağını belirtelim.
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Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Honor Magic Vs modelinin teknik özellikleriyle şöyle:
Katlanmış: 160,3 x 72,6 x 12,9 mm, 261 gr ağırlıkArka kamera: 54 megapiksel, f/1.9, (geniş), 1/1.49¨, 1.0µm, PDAF, Laser AF; 8 megapiksel, f/2.4, (telefoto), PDAF, 3x optik zoom, OIS; 50 megapiksel, f/2.0, (ultra geniş)Ön kamera: 16 megapiksel, f/2.5, (geniş)Ekran: Katlanabilir OLED, 1 milyar renk, 90 Hz, HDR10+, 800 nit; 1984 x 2272 piksel (~382 ppi yoğunluk); OLED, 1B renkler, 120Hz, HDR10+, 1200 nit, 6,45 inç, 1080 x 2560 piksel, 431 ppiİşletim sistemi: Android 12 tabanlı Magic UI 7RAM ve depolama: 256GB depolama 8GB RAM, 256GB depolama 12GB RAM, 512GB depolama 12GB RAMBatarya: Li-Po 5000 mAh; 66W kablolu hızlı şarjRenkler: Mavi, Siyah, TuruncuFiyatı: 8/256 GB versiyonu 1050 dolar, 12/256 GB versiyonu 1120 dolar, 2/512 GB versiyonu 1260 dolar Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1Boyut ve ağırlık: Katlanmamış: 160,3 x 141,5 x 6,1 mm,
Huawei Teknoloji Haberler
Katlanmış: 160,3 x 72,6 x 12,9 mm,
261 gr ağırlıkArka kamera: 54 megapiksel, f/1.9, (geniş), 1/1.49¨, 1.0µm, PDAF, Laser AF; 8 megapiksel, f/2.4, (telefoto), PDAF, 3x optik zoom, OIS; 50 megapiksel, f/2.0, (ultra geniş)Ön kamera: 16 megapiksel, f/2.5, (geniş)Ekran: Katlanabilir OLED, 1 milyar renk, 90 Hz, HDR10+, 800 nit; 1984 x 2272 piksel (~382 ppi yoğunluk); OLED, 1B renkler, 120Hz, HDR10+, 1200 nit, 6,45 inç, 1080 x 2560 piksel, 431 ppiİşletim sistemi: Android 12 tabanlı Magic UI 7RAM ve depolama: 256GB depolama 8GB RAM, 256GB depolama 12GB RAM, 512GB depolama 12GB RAMBatarya: Li-Po 5000 mAh; 66W kablolu hızlı şarjRenkler: Mavi, Siyah, TuruncuFiyatı: 8/256 GB versiyonu 1050 dolar, 12/256 GB versiyonu 1120 dolar, 2/512 GB versiyonu 1260 dolar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!