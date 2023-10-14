Fiyat performans canavarı POCO C65 için geri sayım!

Xiaomi'nin yakın zamanda görücüye çıkarmaya hazırlandığı POCO C65 için artık geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek paylaşılan raporlar nasıl bir performans sunacağına dair bilgi sahibi olabilmek için yeterli değildi, ancak bu durum an itibariyle değişti. Zira son ortaya çıkan bir rapor akıllı telefonla ilgili önemli detayları gözler önüne seriyor.

POCO C65 FCC veri tabanında göründü, lansman yakında

Yaklaşan POCO C65, 2310FPCA4G model numarasıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre telefon 4G LTE bağlantısını destekleyecek. Öte yandan cihazın çok yakında tanıtılması beklenen Redmi 13C'nin yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefon tasarımı ve ismi farklı olsa da temelde söz konusu modelle aynı teknik özelliklere ev sahipliği yapacak.

POCO C65'in özelliklerine dair şu an için bir detay yok. Ancak Redmi 13C için aynı durum söz konusu değil. Zira akıllı telefon 50 Megapiksel ana sensörün başı çektiği üçlü bir kamera adasıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik bu modelde de yer alacak.

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Akıllı telefonda selefindeki gibi giriş segmente hitap eden MediaTek bir yonga setinin kullanılması bekleniyor. Ayrıca 5.000 mAh'lik bir bataryadan beslenmesi, 90 Hz yenileme hızını desteklemesi ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13'ü çalıştırması bekleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl tanıtılan Redmi 12C modelinin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6,71 inç Damla Çentikli ekran 1650 x 720 HD+ çözünürlük Düşük modda 500 nit parkalık 6: 9 en-boy oranı, 1500: 1 kontrast oranı NTSC %70İşlemci: MediaTek Helio G85 (12 nm)Arka kamera: Ana kamera – 50 megapiksel, f/1.8 diyafram aralığıArka kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsÖn kamera: 5 megapiksel, f/2.2 diyafram aralığıÖn kamera video: 1080p@30fps 720@30fpsRAM ve depolama seçenekleri: 4 GB + 64 GB 4 GB + 128 GB LPDDR4X – eMMC 5.1Batarya: 5000 mAhŞarj: 10 W hızlı şarjİşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Boyut: 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm 192 gramRenk seçenekleri: Grafit grisi, okyanus mavisi, nane yeşili, lavanta moru

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