Fiyat performans canavarı Honor Magic 6'nın özellikleri belli oldu!

Şubat ayında satışa çıkan Honor Magic 5 serisi kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Son ortaya çıkan raporlar Çinli üreticinin serinin devamı üzerinde çalışmalara başladığını gözler önüne seriyor. Peki serinin standart modeli Honor Magic 6 kullanıcılara teknik özellik tarafında neler sunacak?

Honor Magic 6 özellikleri ortaya çıktı

Digital Chat Station tarafından paylaşılan son rapor, Honor Magic 6 modelinin 1 inçlik OmniVision OV50K sensörüne sahip olacağını gözler önüne seriyor. Cihazdaki bu sensörün sektörde fazlasıyla karşılaşılan parlak sahnelerde aşırı pozlama sorununu ortadan kaldıracak LOFIC teknolojisine ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi mevcut olacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Yeni işlemcide selefine oranla yüzde 30 performans artışı sağlanıyor. Öte yandan enerji verimliliğinde ise yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Öte yandan grafik tarafında yüzde 25'lik daha hızlı görüntü işleme ve aynı şekilde yüzde 25'lik daha fazla enerji verimliliği karşımıza çıkıyor. Dahası, yüzde 40 daha iyi Ray Tracing performansı sunuyor.

Cihazla ilgili bir diğer detay ise uydu bağlantı özelliğini desteklemesi. Bunun yanı sıra cihazın düşük güçte arama gibi bazı özellikleri de kullanıcılara sunacağını söyleniyor. Son olarak serinin önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.