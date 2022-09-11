Fiyat farkına değer mi? AirPods Pro 2 vs AirPods Pro

Sizler için yeni tanıtılan AirPods Pro 2 ile AirPods Pro modellerini karşılaştırdık. AirPods Pro 2 vs AirPods Pro

Apple, yaklaşık 3 yıl aradan sonra yeni AirPods Pro modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Sizler için AirPods Pro 2 ile AirPods Pro modellerini karşılaştırdık.

2019 yılında tanıtılan AirPods Pro, birçok kullanıcının beğenisini kazanmayı başardı. Özellikleri ile dikkat çeken model, günümüzde de en çok tercih edilen TWS kulaklıklar arasında yer alıyor.

AirPods Pro 2 vs AirPods Pro

2019 yılında piyasaya sürülen AirPods Pro, Apple H1 işlemciden güç alıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan AirPods Pro 2 modeliyse Apple H2 işlemciye sahip. Apple AirPods Pro modelinde Bluetooth 5.0 teknolojisi yer alırken yeni model Bluetooth 5.3 ile tanıtıldı.

Her iki modelde de aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod mevcut. Apple'ın iddiasına göre AirPods Pro 2, H2 çip sayesinde bir önceki modele göre iki kat daha iyi gürültü engelleme özelliğine sahip. AirPods Pro 2, H2 çipin gücünden yararlanan Adaptif Şeffaf Mod siren veya elektrikli alet sesi gibi gürültülerin yoğunluğunu en aza indiriyor. Bununla birlikte cihaz, etrafınızda olup bitenler hakkında bilgi veriyor.

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AirPods Pro, tamamen yenilenmiş dokunmatik denetim sayesinde tek bir kaydırma hareketiyle sesi ayarlamanızı imkan tanıyor. Kişiselleştirilmiş uzamsal ses, kullanıcının sesi kulağına göre ayarlamasına yardımcı oluyor.

Apple'ın web sitesinde AirPods Pro 2 ile ilgili "Çip, güçlü ve yeni adaptasyon algoritmaları kullanarak sesleri daha hızlı işliyor ve tonu tam duyduğunuz anda ayarlıyor. Her detay kulak şeklinize göre oluşturuluyor ve orijinaline daha yakın kalitede seslerde sizi büyülüyor." ifadeleri yer alıyor.

Apple, AirPods Pro 2 modelinde özel olarak geliştirilmiş sürücü ve amplifikatör sayesinde her ses düzeyinde daha derin bass ve daha net tiz duyulmasına imkan sağladığını belirtiyor.

AirPods Pro modelinin şarj kutusunun ağırlığı 45.6 gram, AirPods Pro 2 modelinin ise 50.8 gram olduğu biliniyor. AirPods Pro, 4.5 saate kadar pil süresi sunarken bu değer AirPods Pro 2 modelinde 6 saate kadar çıkıyor.

Her iki modelde de IP4X sertifikası mevcut. AirPods Pro 2 modelinin fiyatı 5.399 TL olarak açıklandı. 9 Eylül'de siparişe açılacak kulaklık, 23 Eylül'de satışa çıkacak. AirPods Pro modeliyse günümüzde 4.500 TL bandında bulunabiliyor.