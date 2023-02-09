Fitch, depremin mali faturasını açıkladı!

Büyük bir yıkıma yol açan depremin ardından Fitch, Türkiye ve Suriye için mali zararı açıkladı. İşte ayrıntılar...

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle savaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından aynı gün öğle vakitlerindeki 7.6'lık deprem sarılması güç yaralara yol açtı.

Fitch, depremin mali faturasının 4 milyar dolar olacağını söyledi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ve Suriye'de büyük bir yıkıma yol açan depremin mali faturasına ilişkin bazı tahminlerde bulundu. Açıklama, zararın boyutunu gözler önüne seriyor. Buna göre Fitch, Türkiye ve Suriye'deki zararın 4 milyar doları geçebileceğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamayla deprem bölgelerinde yıkılan evlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 yıl içerisinde toplu konutlar inşa ederek vatandaşları evlerine yerleştirmeyi planladıklarını duyurdu. Bu planın mali yansıması ise henüz bilinmiyor.

Deprem raporu: Ölü, yaralı, kurtarılan, personel ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

Deprem bölgeleri için AFAD numaraları;

-AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

-AFAD Hatay: 0326 112 0000

-AFAD Maraş: 0344 221 4991

-AFAD Antep: 0342 428 1118

-AFAD Adana: 0322 227 2854

-AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

-AFAD Urfa: 0414 313 7290

-AFAD Malatya: 0422 212 8432

-AFAD Mardin: 0482 212 3740