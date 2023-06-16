Fintech Factory'e Seçilen İlk Girişimler Belli Oldu

Finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemini desteklemeyi hedefleyen Fintech Factory programına dahil olan ilk 6 girişim belli oldu. Program kapsamında eğitim, mentorluk, ücretsiz ofis alanı ve dijital hizmetler sunulacak. Başarılı olan 3 girişime 20 bin dolarlık tohum öncesi yatırım yapılacak.

Finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemini desteklemeyi hedefleyen bir hızlandırma programı olan Fintech Factory'e seçilen ilk girişimler belli oldu. Ataşehir Belediyesi tarafından BC Partnering'in koordinasyonunda İNOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde yürütülecek programın ilk dönemi için 6 girişim seçildi.

Girişimcilik uzmanları, sektör temsilcileri ve yatırımcılar tarafından hazırlanmış çok yönlü bir program olan Fintech Factory'e dahil olan girişimciler, lokal ve global paydaş şirketler ile iş birliği fırsatına ve yatırımcılara erişebilme imkanına sahip olacak. Girişimciler; program kapsamında eğitim ve mentorluk hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz ofis alanına ve birçok dijital hizmetlere de ücretsiz olarak erişebilecek.

Programa dahil olan 6 girişimden başarılı olan 3'üne program sonunda 20 bin dolarlık tohum öncesi yatırım yapılacak. Fintech Factory programına şu ana dek 6 girişim seçilirken, ilerleyen süreçte uygun görülen başka finansal teknoloji girişimleri de dahil olabilecek.

Lansmanı 21 Haziran 2023 tarihinde, Ataşehir Belediyesi İNOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde yapılacak programa seçilen 6 girişim ise şöyle:

"Kredibilite: Hakkı Özgür Alaca tarafından kurulan kredibilite, bireylerin ve KOBİ'lerin krediye erişme durumlarını en iyi şekilde analiz ederek, asistan hizmeti kapsamında sunulan tavsiyeler sonrasında bankacılık ürünlerine online başvuru yapmalarına olanak sağlıyor.

OpenPad: Arman Vural Budunoğlu'nun kurucusu olduğu OpenPad, bireysel yatırımcıların 1 dolardan başlayan sermayelerle garanti bir pay sahibi olabildiği ve akıllı kontrat güvenlik açıklarına karşı korumalı yatırım yapabildiği Web3 yatırım platformu olarak hizmet veriyor.

SALP: Enes Can Şahin tarafından kurulan SALP, erken aşama girişimcilerin potansiyelini ölçerek analiz raporları hazırlayan ve girişimcilik ekosistemindeki paydaşlar için çözüm odaklı destekler sunan bir girişim.

Kese: Servis bankacılığı altyapısı ile online ödeme yöntemleri ve online pazar yerleriyle birlikte, düğünlere online takı ve hediye gönderebileceğiniz bir girişim olan Kese, Kaan Karatekin tarafından kuruldu.

Fely: Serkan İçer'in kurucusu olduğu Fely, festival ve etkinliklerde ortaya çıkan ödeme problemlerini ortadan kaldırarak, kapalı devre cüzdan sistemleri ile markaların, ajansların, organizasyonların, etkinlik sahiplerinin kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmalarına imkan sağlayarak festival ve etkinliklerde ödeme hizmeti sunuyor.

Clopos: Murad Hasanov tarafından kurulan Clopos, restoranlar için bulut tabanlı Pos programı sunan bir girişim olarak hizmet veriyor."