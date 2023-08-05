Filistinli genç kızdan sanal tur projesi

Filistinli genç kız Seca Ebu Delal, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki tarihi mekanların İsrail'in engellerine takılmadan görülmesi için 'sanal tur' projesi geliştirdi.

Filistinli genç kız Seca Ebu Delal, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki tarihi mekanların İsrail'in engellerine takılmadan görülmesi için "sanal tur" projesi geliştirdi.

Gazze'de yaşayan bir Filistinli olarak Kudüs ve Batı Şeria'yı ziyaret etmesi pek de mümkün olmayan Ebu Delal, İsrail'in getirdiği yasaklar sebebiyle kendisi gibi binlerce Filistinlinin kurduğu bu hayali sanal ortamda gerçekleştirebilmek için harekete geçti.

Ebu Delal, Filistin kentlerinde 360 derece panorama gezinti yapma olanağı sağlayan "Pal Vr" ismini verdikleri proje için bilişim teknolojileri ve fotoğrafçılık alanında uzman arkadaşları ile gece gündüz demeden çalışıyor.

Projenin doğuşu

Ebu Delal, Aralık 2021'de Filistin davasına hizmet eden kültürel projelere dönük bir yarışmayı kazanmasının ardından projesini uygulamak için finansman desteği buldu.

Ancak sanal tur projesinin başlangıcı 360 derece çekim yapabilecek kaliteli fotoğraf ekipmanlarının İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'ye geç girmesinden ötürü gecikti.

Bugün gelinen aşamada ise proje kapsamında ikisi Kudüs ve Batı Şeria'da olmak üzere 6 kişi, Filistin kentlerini, tarihi ve turistik mekanlarını görüntülemek ve herkesin ulaşabileceği bir formata dönüştürmek için çalışıyor.

"Engelsiz" Filistin turu

Ebu Delal'e göre proje, Filistin'in kültürel mirasının ihya edilmesine ve gerek Filistinli gerekse yabancıların Filistin'deki tarihi mekanları tanımasına katkı sağlıyor.

Projesiyle, İsrail'in sınırlar ve kontrol noktalarıyla birbirinden ayırdığı kentleri birbirine bağladıklarını ifade eden Ebu Delal şunları aktardı:

"Sanal tura katılan Gazze'deki bir Filistinli hiçbir engel olmadan ve çok kolay bir şekilde Batı Şeria'ya geçiyor. Bu sayede Filistin kentleri arasında gerçekte sınır olmadığı fikrini insanlara aşılamış oluyoruz."

Sanal Filistin turu nasıl işliyor

Sanal Filistin turu projesi için öncelikle hedef mekanın özel makinelerle 360 derece çekimi yapılıyor.

Ardından mekana dair tarihi bilgiler ve hikayeler içeren bir metin hazırlanıyor, metin seslendiriliyor ve bunlar, çekilen görüntülere montajlanarak izlenmeye hazır hale getiriliyor.

Filistin'de sanal tur tecrübesini yaşamak isteyenler sanal gözlükleri kullanarak bunu deneyimleyebiliyor. Ancak Ebu Delal, ileride Pal Vr'ın YouTube kanalı üzerinden de bu mekanların sanal olarak gezilmesinin mümkün olacağını ifade ediyor.

Filistin'in tarihi mekanları kayıt altına alınıyor

Ebu Delal, ziyaretçilerin sanal gözlükleri takıp görüntüleri izledikleri zaman üç boyutlu bir mekanın içinde gerçek bir gezi deneyimi yaşadığını söylüyor.

Sanal turun içinde Gazze'de El-Ömeri Camisi, Eski Şehir, Kuyumcular Çarşısı, Seyyid Haşim Mescidi, Hamra Hamamı, Gazze Limanı, Kudüs'te ise Mescid-i Aksa, camiler, kiliseler, tarihi sokaklar ve tekkeler yer alıyor.

Ebu Delal, projeyle Filistin'deki tüm tarihi mekanları 3D görüntüleyerek dünyadaki tüm insanlara seslerini duyurmayı ve böylelikle İsrail'in silmeye çalıştığı Filistin tarih ve mirasını koruma altına almayı hedefliyor.

Muazzam bir tecrübe

Pal Vr tecrübesini deneyimleyen Filistinlilerden Muhammed Huluv da Gazze'ye uygulanan abluka ve İsrail'in kontrol noktaları sebebiyle Kudüs'ü ziyaret etmenin mümkün olmadığını, sanal turun bu bakımdan muazzam bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Sanal turla kendisini Mescid-i Aksa'nın içindeymiş gibi hissettiğini belirten Huluv, ileride Aksa'yı gerçek anlamda ziyaret edebilme temennisinde bulundu.