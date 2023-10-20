Filipinler Savunma Bakanlığı, askeri ve sivil personeline yapay zeka destekli fotoğraf uygulamalarını kullanmamaları uyarısında bulundu

Filipinler Savunma Bakanlığı, askeri ve sivil personeline güvenlik gerekçesiyle yapay zeka destekli fotoğraf uygulamalarını kullanmamaları uyarısında bulundu. Yapay zeka ile fotoğraf üreten uygulamaların ciddi güvenlik riski teşkil ettiği ve kullanıcı bilgilerini ele geçirerek sahte profiller oluşturabileceği belirtildi.

Filipinler Savunma Bakanlığı, askeri ve sivil personeline güvenlik gerekçesiyle yapay zeka destekli fotoğraf uygulamalarını kullanmamaları uyarısında bulundu.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr imzalı genelgede, "Yapay zekayla fotoğraf üreten uygulamalar, bu işlem için en az 10 fotoğraf yüklenmesini gerektiriyor. Bu, ciddi güvenlik riski teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Genelgede bu uygulamaların kullanıcı bilgilerini ele geçirerek "konuşma ve hareketlerini taklit edebilen dijital kişiler" oluşturduğu belirtildi.

Görünürde eğlenceli ve zararsız olduğu belirtilen yapay zeka destekli uygulamalarla sahte profiller oluşturularak toplum mühendisliği, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi farklı amaçlar için kullanılabileceğine işaret edildi.

Genelgede, "Tüm Savunma Bakanlığı ve Filipinler ordusu personelinin yapay zeka fotoğraf üreticisi uygulama kullanmaktan ve sanal platformlarda bilgi paylaşmaktan sakınmaya çağrılıyor. Eylemlerinizin Bakanlığın değerleriyle uyuştuğu ve mevcut kurallara uyduğundan emin olun." uyarısında bulunuldu.