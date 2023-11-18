Filipinler Devlet Başkanı TikTok ile Ortaklık Kurmak İstiyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Filipinli küçük ölçekli satıcı ve girişimcilerin ürünlerini tanıtmak için TikTok ile ortaklık kurma girişiminde bulundu. TikTok CEO'su Shou Zi Chew ile yapılan görüşmede, Marcos yerel ürünleri ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.

MANİLA, 18 Kasım (Xinhua) -- Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Filipinli küçük ölçekli satıcı ve girişimcilerin ürünlerinin tanıtımı için popüler video platformu TikTok'la ortaklık kurma girişiminde bulundu.

Başkanlık İletişim Ofisi'nden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Marcos, kırsal alanlardakiler başta olmak üzere Filipinli satıcıları eğitmek ve ürünlerini tanıtmak amacıyla, bu Güneydoğu Asya ülkesinde 50 milyon kullanıcısı olan TikTok'u "eğlendirerek eğitim" için kullanmak istiyor.

Marcos, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında TikTok CEO'su Shou Zi Chew ile bir araya geldi.

Ofisin açıklamasına göre Marcos, Chew'e, "Yapmak istediğimiz şey, yerel ürünleri, özellikle de daha küçük satıcıların ürünlerini ön plana çıkarmak" dedi.

Chew, Vietnam, Endonezya ve Malezya'yla benzer ortaklıklar yapan TikTok'un, perakendecilerin ürünlerini ülke içinde satmalarına ve tüm dünyaya ihraç etmelerine yönelik bir platform sağladığını söyledi.