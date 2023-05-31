Fiberli Aydınlatma, Uluslararası Aydınlatma Tasarımcıları Birliği'nde Türkiye'yi temsil edecek

Fiberli Aydınlatma, dünyanın en saygın aydınlatma tasarımcıları topluluğu olarak bilinen IALD üyesi olarak yurt dışı iş birliklerine hız verdi. Şirket, Türkiye'den dünyanın 70 farklı ülkesine aydınlatma tasarımı ve ürünleri ihracatı yapıyor. IALD üyeliği ile Avrupa'da ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Fiberli, yeni nesil akıllı şehirler, cephe aydınlatması ve mimari led aydınlatma tasarımları ile öne çıkıyor.

Fiberli Aydınlatma, Uluslararası Aydınlatma Tasarımcıları Birliği'nde (IALD) Türkiye'yi temsil eden iki üyeden biri olacak.

Fiberli Aydınlatma açıklamasına göre, şirket, dünyanın en saygın aydınlatma tasarımcıları topluluğu olarak bilinen IALD üyesi olarak yurt dışı iş birliklerine hız verdi.

Türkiye'den dünyanın 70 farklı ülkesine aydınlatma tasarımı ve ürünleri ihracatı yapan Fiberli Aydınlatma, yurt dışındaki faaliyetlerini hızlandırdı.

Dünyanın en saygın mimari topluluklarından biri olan IALD üyeliği ile Avrupa'da ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen şirket; yeni nesil akıllı şehirler, cephe aydınlatması ve mimari led aydınlatma tasarımları ile öne çıkıyor.

Uluslararası Aydınlatma Tasarımcıları Birliği dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya gelen tasarımcı ve mimarlar tarafından oluşuyor. 1969 yılında kurulan ve aydınlatma dünyasında uluslararası standartları getirmeyi amaçlayan kurum, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konusunda da öncü sivil toplum örgütlerinden bir tanesi.

Avrupa'da mimari cephe aydınlatma, özel tasarım aydınlatma çözümleri ile öne çıkan Fiberli, üretimiyle yarattığı katma değerin yanı sıra, teknolojik ve tasarım odaklı ürünleri ile de Türkiye'nin adından söz ettirmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurt Dışı İş Geliştirme Müdürü Mert Gürbüz, dünya standartlarında bir üretici olarak taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını ve daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmanın en kritik misyonlarımızdan bir tanesi olduğunu ve bu nedenle Uluslararası Aydınlatma Tasarımcıları Birliği'ne Türkiye'den üye olan iki markadan biri olduklarını ifade etti.