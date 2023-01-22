Fiber internet fiyatları ne kadar?
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Tüketiciler yüksek hızlı internet kullanmak isterken karşılarına birçok farklı seçenek çıkıyor. Fiber internet fiyatları Ocak 2023 ne kadar?
Türkiye'de internet, hem fiyat hem de altyapı düşünüldüğünde karar verme noktasında birçok bilinmezlik oluşturuyor. Tüketiciler evlerinde yüksek hızlı internet kullanmak isterken karşılarına fiyat noktasında birçok farklı seçenek çıkıyor. Peki hangi ev interneti ne kadar? Hangisini tercih etmeli? İşte hizmet veren tüm internet servis sağlayıcılarının paketleri ve fiyatları. Fiber internet fiyatları Ocak 2023 ne kadar?
turknet
Fiber internet fiyatları Ocak 2023
Fiber internet paketleri fiyatları, hizmet sağlayıcıya, paket içeriğine ve kullanım şartlarına göre değişebilir. Örneğin, bir hizmet sağlayıcı genellikle daha yüksek hızlı ve daha yüksek kapasiteli paketleri daha yüksek bir fiyatla sunar. Ayrıca, uzun vadeli abonelikler daha düşük fiyatlar sunabilir. Ancak tüketicilerin geneli en kısa süreli abonelik sürelerini tercih ediyor.
Fiber internet paketleri için ortalama fiyatlar şöyle olabilir:
Başlangıç seviyesi paketler: 100-170 TL
Orta seviyede paketler: 170-220 TL
Yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli paketler: 250 TL veya daha fazla
Ancak, bu fiyatlar her yerde aynı olmayabilir ve hizmet sağlayıcılar arasında büyük farklılıklar olabilir. Öncelikle hangi hizmet sağlayıcısının hizmetlerini kullanacağınıza karar vermeniz ve onların fiyatlarını karşılaştırmanız önerilir. Sizler için tüm firmaların internet paketlerini bir araya topladık.
Not: Liste alfabetik olarak sıralanmıştır. Paketler bireysel abonelikleri kapsamaktadır ve kotasız olarak seçilmiştir.
COMNET fiber internet fiyatları – Ocak 2023
Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli89 TLComnet Pro Fiber 100100 Mbps Download8 Mbps Upload150+ Peering Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli109 TLComnet Pro Fiber 200200 Mbps Download10 Mbps Upload150+ Peering Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli189 TLComnet Pro Fiber 500500 Mbps Download20 Mbps Upload150+ Peering Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli269 TLComnet Pro Fiber 10001000 Mbps Download20 Mbps Upload150+ Peering Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli369 TL GIBIRNET internet fiyatları – Ocak 2023 Sınırsız Taahhütsüz 7/24 Destek AKS Yok AKN Yok100 TLG-NET FİBER100 Mbps'ye kadar Download8 Mbps'ye kadar Upload20 Mbps'e kadar yükleme +50? Sınırsız Taahhütsüz 7/24 Destek AKS Yok AKN Yok110 TL KABLONET fiber internet fiyatları – Ocak 2023 Millenicom fiber internet fiyatları – Ocak 2023 Türk Telekom altyapısı: Superonline altyapısı: TurkNet fiber internet fiyatları – Ocak 2023 (Farklı altyapı sağlayıcısı üzerinden) 100 Mbps'ye kadar Download8 Mbps'ye kadar Upload–249,90 TLGigaFiber (TurkNet altyapısı ile)1000 Mbps Download1000 Mbps Upload–229,90 TL Türk Telekom fiber internet fiyatları – Ocak 2023 Turkcell Superonline fiber internet fiyatları – Ocak 2023 Vodafone fiber internet fiyatları – Ocak 2023 Ülkemizdeki fiber internet hızları ve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi ISS'den hizmet alıyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşın.
Paket adıDownload hızıUpload hızıÖzelliklerPaket fiyatıComnet Pro Fiber 3535 Mbps Download6 Mbps Upload150+ Peering
Paket adıDownload hızıUpload hızıÖzelliklerPaket fiyatıG-NET MEGA35 Mbps'ye kadar Download6 Mbps'ye kadar Upload12 Mbps'e kadar yükleme +30?
Paket adıDownload hızıUpload hızıÖzelliklerPaket fiyatı16 Mbps'e kadar16 Mbps Download2 Mbps Upload–220 TL20 Mbps'e kadar20 Mbps Download2 Mbps Upload–230 TL25 Mbps'e kadar25 Mbps Download2 Mbps Upload–240 TL35 Mbps'e kadar35 Mbps Download5 Mbps Upload–260 TL50 Mbps'e kadar50 Mbps Download5 Mbps Upload–270 TL75 Mbps'e kadar75 Mbps Download5 Mbps Upload–280 TL100 Mbps'e kadar100 Mbps Download5 Mbps Upload–290 TL50 Mbps'e kadar (GPON)50 Mbps Download20 Mbps Upload–300 TL100 Mbps'e kadar (GPON)100 Mbps Download20 Mbps Upload–350 TL200 Mbps'e kadar (GPON)200 Mbps Download20 Mbps Upload–400 TL300 Mbps'e kadar (GPON)300 Mbps Download30 Mbps Upload–500 TL500 Mbps'e kadar (GPON)500 Mbps Download50 Mbps Upload–700 TL1000 Mbps'e kadar (GPON)1000 Mbps Download100 Mbps Upload–900 TL
Paket adıDownload hızıUpload hızıÖzelliklerPaket fiyatıFiber 1616 Mbps'ye kadar Download4 Mbps'ye kadar Upload–119,90 TLFiber 3535 Mbps'ye kadar Download6 Mbps'ye kadar Upload–129,90 TLFiber 100100 Mbps'ye kadar Download8 Mbps'ye kadar Upload–149,90 TL
Paket adıDownload hızıUpload hızıÖzelliklerPaket fiyatıFiber 2424 Mbps'ye kadar Download5 Mbps'ye kadar Upload–139,90 TLFiber 3535 Mbps'ye kadar Download10 Mbps'ye kadar Upload–149,90 TLFiber 100100 Mbps'ye kadar Download10 Mbps'ye kadar Upload–169,90 TL
Paket adıDownload hızıUpload hızıÖzelliklerPaket fiyatı100 Mbps'ye kadar
Paket adıDownload hızıUpload hızıÖzelliklerPaket fiyatı16 Mbps'e kadar16 Mbps Download8 Mbps Upload–154 TL24 Mbps'e kadar24 Mbps Download8 Mbps Upload–164 TL35 Mbps'e kadar35 Mbps Download8 Mbps Upload–179 TL50 Mbps'e kadar50 Mbps Download8 Mbps Upload–199 TL100 Mbps'e kadar100 Mbps Download8 Mbps Upload–224 TL200 Mbps'e kadar200 Mbps Download8 Mbps Upload–269 TL100 Mbps'e kadar100 Mbps Download20 Mbps Upload–350 TL200 Mbps'e kadar200 Mbps Download20 Mbps Upload–400 TL500 Mbps'e kadar500 Mbps Download20 Mbps Upload–349 TL1000 Mbps'e kadar1000 Mbps Download20 Mbps Upload–449 TL
Paket adıDownload hızıUpload hızıÖzelliklerPaket fiyatı25 Mbps25 Mbps Download10 Mbps Upload–199 TL100 Mbps100 Mbps Download10 Mbps Upload–260 TL500 Mbps500 Mbps Download20 Mbps Upload–350 TL1000 Mbps1000 Mbps Download50 Mbps Upload–420 TL
Paket adıDownload hızıUpload hızıÖzelliklerPaket fiyatıEvde Fiber 1616 Mbps Download8 Mbps Upload–204 TLEvde Fiber 2424 Mbps Download8 Mbps Upload–210 TLEvde Fiber 3535 Mbps Download8 Mbps Upload–232 TL
Türk Telekom Superonline Türkiye Teknoloji Haberler
Kota ve Taahhüt Yok
Sürpriz Fiyat Yok
Ön Ödemeli89 TLComnet Pro Fiber 100100 Mbps Download8 Mbps Upload150+ Peering
Kota ve Taahhüt Yok
Sürpriz Fiyat Yok
Ön Ödemeli109 TLComnet Pro Fiber 200200 Mbps Download10 Mbps Upload150+ Peering
Kota ve Taahhüt Yok
Sürpriz Fiyat Yok
Ön Ödemeli189 TLComnet Pro Fiber 500500 Mbps Download20 Mbps Upload150+ Peering
Kota ve Taahhüt Yok
Sürpriz Fiyat Yok
Ön Ödemeli269 TLComnet Pro Fiber 10001000 Mbps Download20 Mbps Upload150+ Peering
Kota ve Taahhüt Yok
Sürpriz Fiyat Yok
Ön Ödemeli369 TL
GIBIRNET internet fiyatları – Ocak 2023
Sınırsız
Taahhütsüz
7/24 Destek
AKS Yok
AKN Yok100 TLG-NET FİBER100 Mbps'ye kadar Download8 Mbps'ye kadar Upload20 Mbps'e kadar yükleme +50?
Sınırsız
Taahhütsüz
7/24 Destek
AKS Yok
AKN Yok110 TL
KABLONET fiber internet fiyatları – Ocak 2023
Millenicom fiber internet fiyatları – Ocak 2023
Türk Telekom altyapısı:
Superonline altyapısı:
TurkNet fiber internet fiyatları – Ocak 2023
(Farklı altyapı sağlayıcısı üzerinden) 100 Mbps'ye kadar Download8 Mbps'ye kadar Upload–249,90 TLGigaFiber
(TurkNet altyapısı ile)1000 Mbps Download1000 Mbps Upload–229,90 TL
Türk Telekom fiber internet fiyatları – Ocak 2023
Turkcell Superonline fiber internet fiyatları – Ocak 2023
Vodafone fiber internet fiyatları – Ocak 2023
Ülkemizdeki fiber internet hızları ve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi ISS'den hizmet alıyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşın.