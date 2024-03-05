Fiat, Türkiye'nin İlk Bağlanabilirlik Uygulaması Fiat Connect'i Duyurdu

Fiat, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulaması olan Fiat Connect'i duyurdu, SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, Fiat Connect ile arabayı telefondan kontrol etti.

FIAT Egea'yı telefondan nasıl kontrol ettim?

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Fiat, Türkiye'deki otomotiv teknolojisi alanında büyük bir adım atarak Fiat Connect adını verdiği Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulamasını geliştirdiğini duyurdu. Bu yenilik, müşterilere güvenlik, kolaylık ve ek hizmetler sunarak mobilite ve bağlantılı araçlar için yeni bir dönemi başlatıyor. Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, mobiliteyi sadece ulaşım değil, insan hayatını kolaylaştıracak teknolojiler ve çözümler olarak tanımlıyor.

Fiat Connect uygulaması, araç sahiplerine araç sağlık durumu, park lokasyonu, çekilme bildirimi gibi bilgilerin yanı sıra kaza anında ambulans yönlendirme gibi hayati önem taşıyan hizmetler sunuyor. Ayrıca, kullanıcıların araçlarını fiziksel bir anahtar olmadan uzaktan açma/kapama imkanı sağlayarak pratik bir çözüm sunuyor. Yakıt seviyesi ve servis ihtiyaçları gibi bilgiler de kullanıcılara sunularak günlük yaşantılarını kolaylaştırıyor.

Fiat Connect, müşterilere sadece bir araç değil, kapsamlı bir mobilite ekosistemi ve deneyimi sunmayı hedefliyor. Uygulama aynı zamanda çevresel verilere erişim sağlayarak çevre bilincine katkıda bulunuyor. Fiat, müşteri deneyimini zenginleştiren ve hayatı kolaylaştıran bu yenilikçi adımla Türkiye otomotiv pazarındaki liderliğini pekiştiriyor.