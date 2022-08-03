Fiat Egea'ya zam geldi! İşte son durum

Otomobil şirketleri, ağustos ayının gelmesiyle beraber fiyatlarını güncellemeye başladılar. Toyota, Renault ve Citroen gibi firmalar pazarın genelindeki gibi genellikle zam odaklı fiyat listeleri ile sürücü karşısına çıktılar. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Fiat da bunların arasındaydı. Zira Türkiye'de en çok satan araçların başında gelen Fiat Egea'nın fiyatı yeni ayla birlikte arttı. İşte Fiat Egea Ağustos 2022 fiyat listesi!

Fiat Egea Ağustos 2022 fiyat listesi

Fiat Egea Ağustos 2022 fiyat listesi belli oldu. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında artış yaşandı. Sektörün genelindeki zam trendini takip eden model ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta.

Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.

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Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.

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