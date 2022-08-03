Fiat Egea'ya zam geldi! İşte son durum
Ülkemizde fazlasıyla sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea modeline zam geldi. İşte Fiat Egea Ağustos 2022 fiyat listesi...
Otomobil şirketleri, ağustos ayının gelmesiyle beraber fiyatlarını güncellemeye başladılar. Toyota, Renault ve Citroen gibi firmalar pazarın genelindeki gibi genellikle zam odaklı fiyat listeleri ile sürücü karşısına çıktılar. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Fiat da bunların arasındaydı. Zira Türkiye'de en çok satan araçların başında gelen Fiat Egea'nın fiyatı yeni ayla birlikte arttı. İşte Fiat Egea Ağustos 2022 fiyat listesi!
Fiat Egea Ağustos 2022 fiyat listesi
Fiat Egea Ağustos 2022 fiyat listesi belli oldu. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında artış yaşandı. Sektörün genelindeki zam trendini takip eden model ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta.
Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
Renault tüm arabaların fiyatlarına zam yaptı!
Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
Fiat Egea Sedan Ağustos 2022 fiyat listesi
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Fiat Egea'nın Ağustos 2022 fiyatları nasıl? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Sedan VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTemmuz FiyatAğustos Fiyat1.4 Fire 95 HPEasyManuelBenzinli374.900 TL389.900 TL1.4 Fire 95 HPEasy Plus PaketliManuelBenzinli390.500 TL430.200 TL1.3 M.Jet 95 HPEasyManuelDizel497.900 TL518.900 TL1.3 M.Jet 95 HPEasy Plus PaketliManuelDizel514.400 TL536.400 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTEasyOtomatikDizel557.900 TL579.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATEasyOtomatikHibrit617.900 TL641.900 TL1.4 Fire 95 HPUrbanManuelBenzinli428.900 TL446.900 TL1.3 M.Jet 95 HPUrbanManuelDizel517.900 TL539.900 TL1.6 M.Jet 130 HPUrbanManuelDizel566.900 TL589.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTUrbanOtomatikDizel608.900 TL633.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATUrbanOtomatikHibrit640.900 TL666.900 TL1.4 Fire 95 HPLoungeManuelBenzinli461.900 TL479.900 TL1.3 M.Jet 95 HPLoungeManuelDizel550.900 TL572.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTLoungeOtomatikDizel623.900 TL647.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATLoungeOtomatikHibrit673.900 TL699.900 TL
Fiat HP Teknoloji Haberler
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Fiat Egea'nın Ağustos 2022 fiyatları nasıl? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!