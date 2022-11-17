Fiat Egea'ya bir kez daha zam geldi! İşte son durum

Bir yıl öncesinde 200 bin bandında satılan otomobiller Kasım 2022 itibariyle 500 binlere kadar dayandı. Bu durumun başlıca nedenleri küresel çip krizi, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan döviz kuru olarak gösterilebilir. Fiyat ve özellik gibi kriterlerde giriş segmente hitap eden Fiat Egea da sektörün genelindeki gibi fiyat artışlarıyla sürücülerin karşısına çıkıyor. Kısa süre önce Fiat Egea için bir zam kararı daha geldi.

Fiat Egea için zam kararı! Ne kadar zamlandı?

Otomobil üreticileri, herhangi bir aksilik çıkmaması halinde fiyat listelerini her ay güncelliyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok etken yeni fiyatlarda belirleyici unsur oluyor. Hatta bazı durumlarda bir ay içinde iki kere zam bile gelebiliyor. Fiat Egea'nın fiyatları da kasım ayında ikinci kez arttı. Otomobilin giriş seviye paketi 1.4 Fire 95 Hp'nin fiyat etiketi 429.900 TL'den 437.900 TL'ye çıktı. Aynı durum diğer tüm paketlerde de geçerli.

Sektörün genelindeki zam trendini takip eden model ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.

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Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.