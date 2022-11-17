Fiat Egea'ya bir kez daha zam geldi! İşte son durum
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Ülkemizde fazlasıyla sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea modeline zam geldi. İşte Fiat Egea 2022 fiyat listesi...
Bir yıl öncesinde 200 bin bandında satılan otomobiller Kasım 2022 itibariyle 500 binlere kadar dayandı. Bu durumun başlıca nedenleri küresel çip krizi, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan döviz kuru olarak gösterilebilir. Fiyat ve özellik gibi kriterlerde giriş segmente hitap eden Fiat Egea da sektörün genelindeki gibi fiyat artışlarıyla sürücülerin karşısına çıkıyor. Kısa süre önce Fiat Egea için bir zam kararı daha geldi.
Fiat Egea için zam kararı! Ne kadar zamlandı?
Otomobil üreticileri, herhangi bir aksilik çıkmaması halinde fiyat listelerini her ay güncelliyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok etken yeni fiyatlarda belirleyici unsur oluyor. Hatta bazı durumlarda bir ay içinde iki kere zam bile gelebiliyor. Fiat Egea'nın fiyatları da kasım ayında ikinci kez arttı. Otomobilin giriş seviye paketi 1.4 Fire 95 Hp'nin fiyat etiketi 429.900 TL'den 437.900 TL'ye çıktı. Aynı durum diğer tüm paketlerde de geçerli.
Sektörün genelindeki zam trendini takip eden model ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
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Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
Peki siz Fiat Egea Sedan 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiAğustos 2022Eylül 2022Ekim 2022Kasım 2022 (Eski fiyat)Kasım 2022 (Yeni fiyat)1.4 Fire 95 HPEasyManuelBenzinli389.900 TL399.900 TL399.900 TL429.900 TL437.900 TL1.4 Fire 95 HPEasy Plus PaketliManuelBenzinli430.200 TL440.800 TL437.600 TL447.400 TL455.400 TL1.3 M.Jet 95 HPEasyManuelDizel518.900 TL528.900 TL539.900 TL545.900 TL558.900 TL1.3 M.Jet 95 HPEasy Plus PaketliManuelDizel536.400 TL546.400 TL557.400 TL563.400 TL576.400 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTEasyOtomatikDizel579.900 TL589.900 TL599.900 TL605.900 TL617.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATEasyOtomatikHibrit641.900 TL651.900 TL656.900 TL656.900 TL668.900 TL1.4 Fire 95 HPUrbanManuelBenzinli446.900 TL456.900 TL456.900 TL462.900 TL474.900 TL1.3 M.Jet 95 HPUrbanManuelDizel539.900 TL549.900 TL559.900 TL565.900 TL577.900 TL1.6 M.Jet 130 HPUrbanManuelDizel589.900 TL599.900 TL610.900 TL616.900 TL629.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTUrbanOtomatikDizel633.900 TL643.900 TL654.900 TL660.900 TL673.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATUrbanOtomatikHibrit666.900 TL676.900 TL681.900 TL681.900 TL693.900 TL1.4 Fire 95 HPLoungeManuelBenzinli479.900 TL491.900 TL491.900 TL497.900 TL509.900 TL1.3 M.Jet 95 HPLoungeManuelDizel572.900 TL584.900 TL594.900 TL600.900 TL612.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTLoungeOtomatikDizel647.900 TL659.900 TL669.900 TL675.900 TL687.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATLoungeOtomatikHibrit699.900 TL711.900 TL716.900 TL716.900 TL728.900 TL
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Peki siz Fiat Egea Sedan 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.