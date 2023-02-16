Fiat Doblo, 2000'den bu yana uygun fiyat konseptiyle sektörde boy gösteriyor. Gerek geniş bagaj hacmi gerekse güçlü motoruyla ülkemizde sıklıkla tercih edilen ticari, son birkaç yılda yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından pazarın genelindeki gibi büyük ölçüde zamlandı ve uygun fiyat konseptinden saptı. Peki bu modelin fiyatları 2023 yılı itibariyle ne durumda? İşte Fiat Doblo 2023 fiyat listesi!

Fiat Doblo 2023 fiyat listesi ve özellikleri

Fiat Doblo; geçtiğimiz seneye dek ülkemizde 105 HP ve 120 HP güç üreten iki farklı 1.6 MULTIJET motorla satıştaydı. Ancak yapılan son güncellemeyle beraber 105 HP'lik seçenek satıştan kaldırıldı. Geriye kalan motor ise 320 Nm tork üretebiliyor. 0'dan 100 kilometreye 13,4 saniyede çıkan seçeneğin ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 – 6,8 litre seviyelerinde.

Ticaride Easy, Safeline, Premio Plus ve Trekking olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor. Easy ve Safeline, uygun fiyatlı ve "boş" paket olarak karşımıza çıkarken, Premio Plus ve Trekking ise 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, sürücü ve yolcu yan hava yastıkları, elektrikli arka camlar, otomatik klima ve çocuk aynası gibi ayrıcalıklar sunuyor.

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