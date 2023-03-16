Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Fiat, dijital dönüşümünü sürdürüyor. Şirket bu kapsamda "Fiat Connect" adlı bağlantılı araç teknolojisini sürekli geliştirerek müşterilerine sunuyor. Son olarak ise Connect uygulamasını akıllı saatlerle entegre eden Fiat, kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşte ayrıntılar…

Fiat Connect ile akıllı saatiniz aynı zamanda arabanızı kontrol edecek!

Fiat Connect, Türkiye'de geliştirilen önemli bağlanabilirlik teknolojilerinden biri ve şimdiden 48 binden fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Şimdi ise bu teknoloji, Android watch ve Apple watch gibi akıllı saatlerle entegre olarak kullanılabilir hale geldi.

Bu sayede kullanıcılar, akıllı saatleri aracılığıyla araç sağlık bilgilerine, yakıt ve konum bilgisine ulaşabilir; ayrıca uzaktan araç kapılarını açıp kapatabilirler. Fiat Connect, ileride akıllı saatlerin destek verdiği kandaki oksijen seviyesi ve kalp atışı gibi sağlık verilerini de entegre ederek sürüş esnasındaki yorgunluk durumunu tespit etmeyi hedefliyor.

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Bu sayede kullanıcıların yorgunluk durumları tespit edilerek, dinlenmeleri için saatlerinden bildirim alabilecekler. Kullanıcıların yaşamlarına dokunan bu teknoloji, pek çok alanda kolaylık, güven ve akıllı sahiplik sunuyor. Connect uygulaması, Uzaktan Kapı Açma Kapama, Bagaj açma, Kaza Riski Yüksek Nokta Bildirimi, Çekilme Uyarısı, Hız ve Mesafe Limiti, Araç Arıza Araması, Araçtan İnmeden Akaryakıt ödeme özelliği, Yakıt, Lastik basıncı ve Akü Durum Bilgisi gibi fonksiyonları da kullanıcılara sağlıyor.

Fiat Connect Kasko uygulamasıyla sürüş puanı ve kullanılmayan gün sayısına göre kullanıcılarına ek avantajlar sunuyor. Ayrıca, İstanbul, İzmir ve Ankara'daki bazı otoparklara olan uzaklık, boş kapasite ve fiyat bilgilerini de kullanıcılara sunuyor. Fiat Müşteri İlgi Merkezi, olası kritik arıza durumlarında sürücüleri arayarak gerekli bilgileri paylaşıyor ve acil durumlarda yol yardımı ve çekici desteği sağlıyor.

Ayrıca, olası bir kaza durumunda alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezine anında uyarı iletiliyor ve kullanıcıya ulaşılamaması durumunda otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti sağlanıyor. Siz de bu uygulamaya ilgili uygulama mağazalarından erişebilirsiniz.