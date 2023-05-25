Hollandalı Gert-Jan Oskam, İsviçre'de geliştirilen beyin implantı sayesinde 12 yıl sonra yeniden yürümeye başladı. İmplantlar beynin düşüncelerini omuriliğe ileterek yürüme mekanizmasını uyarıyor. İsviçre Federal Teknoloji Üniversitesi Profesörü Gregoire Courtine, bu teknoloji ile beyin ve omurilik arasında bir arayüz oluşturduklarını belirtti.

- Felçli adam beyin implantı sayesinde 12 yıl sonra yürümeye başladı

BERN - Felçli olan Hollandalı Gert-Jan Oskam, İsviçre'de geliştirilen ve beyin ile omurilik arasında iletişimi sağlayan iki elektronik implantı içeren "dijital köprü" adlı proje sayesinde 12 yıl sonra yeniden yürümeye başladı.

İsviçre'de bilim insanları imza attıklarıyla çalışmayla felçli hastalara umut oldu. 2011'de Çin'de geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan 40 yaşındaki Hollandalı Gert-Jan Oskam, biri beyinde, diğeri omurilikte olmak üzere iki elektronik implant içeren "dijital köprü" adlı proje sayesinde yeniden ayağa kalktı. Beyin ve kaslar arasındaki bağı yeniden kuran sistem, Oskam'ın düşüncelerini algılayıp omuriliğine ileterek yürüme mekanizmasını uyarıyor. Disk şeklindeki iki elektronik implantın bulunduğu sistemde beynin bacak hareketlerini kontrol eden bölgesine yerleştirilen implant, Oskam'ın düşüncelerini algılayıp omuriliğine iletiyor. Diğer implant ise omurilikteki bacakları kontrol eden kısma yerleştiriliyor. İmplantlar birbiriyle iletişim kurarak Oskam'ın yürüme kabiliyetini yeniden kazanmasını sağlıyor. Sistemin ayrıca sinir hücrelerinde iyileşmeye yol açtığı belirtiliyor.

Düşünceyi eyleme dönüştürüyor

İsviçre Federal Teknoloji Üniversitesi Profesörü Gregoire Courtine, "Düşünceyi eyleme dönüştüren beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisini kullanarak beyin ve omurilik arasında bir arayüz oluşturduk. Böylece dijital bir köprü ile beyin ve bacak hareketini kontrol eden omurilik bölgesi arasındaki iletişimi yeniden kurmayı başardık" dedi.

Ameliyat olduğundan beri her seferinde 100 metreden fazla merdiven çıkıp, 100 metreden fazla yürüdüğünü belirten Oskam ise, "Yıllar sonra ilk kez ayağa kalkıp arkadaşlarımla bir şeyler içebildim. Bunu günlük hayatımda kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın erken safhada olduğu, bu alandaki diğer çalışmalara öncülük yaptığı aktarıldı.