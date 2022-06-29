FCC Yetkilisi Google ve Apple'dan TikTok'u Mağazalarından Yasaklamalarını İstedi

Çin merkezli ByteDance'a ait olan TikTok uzun süredir devam eden gizlilik ve ulusal güvenlik endişelerinden kurtulamıyor. Pandemi sırasında yoğun kullanıcı artışı yaşayan platform, şu an TikTok 1 milyardan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip.

TikTok, yıllarca süren veri gizliliği endişelerine, ABD'deki kullanıcılar hakkında toplanan bilgilerin video platformunun ana şirketi olan ByteDance'ın bulunduğu Çin yerine Amerika Birleşik Devletleri'nde depolanacağına söz vererek yanıt vermişti. Ancak 80'den fazla dahili TikTok toplantısından sızan sese göre, ByteDance'ın Çin merkezli çalışanları, ABD'deki TikTok kullanıcıları hakkında halka açık olmayan verilere defalarca erişti.

Carr, "TikTok sadece video uygulaması değil, masumiyetini dışa vurarak acımasız bir amaç güdüyor. Yeni raporların Pekin'de erişildiğini gösterdiği hassas verileri topluyor" dedi.

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