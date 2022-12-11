FBI ve Apple, yeni gizlilik kararı yüzünden birbirine girdi!

FBI, Apple'ın iCloud için uçtan uça şifreleme genişlemesinden endişe duyduğunu söyledi. Peki Apple geri adım atacak mı?

Apple, bulut depolama servisi iCloud'un uçtan uca veri şifreleme teknolojisini genişletmeyi planlıyor. Şirket, iCloud hesaplarında depolanan fotoğraf ve mesaj da dahil olmak üzere kullanıcı verilerine erişimi kısıtlıyor. Ancak bu durum başta FBI olmak üzere çeşitli kolluk kuvvetlerini zora sokacak gibi duruyor.

FBI: Apple'ın gizlilik düzenlemesinden endişe duyuyoruz

The Washington Post'a açıklamalarda bulunan FBI, Apple'ın güvenlik işleri daha da zorlaştırdığını savundu. iCloud'un uçtan uça şifrelemesinin genişlemesinden ve verilere yalnızca kullanıcı erişimi olmasından "derin endişe" duyduğunu ifade etti.

FBI sözcüsünden gelen açıklamada, "Bu karar, Amerikan halkını siber saldırılar ve çocuklara yönelik şiddetten uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve terörizme kadar çeşitli suç eylemlerinden koruma yeteneğimizi engelliyor" denildi.

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FBI'ya göre siber güvenlik çağında, kolluk kuvvetlerinin güvenlik talepleri daha kolay yerine getirilmeli. Sözcü, FBI ve kolluk kuvvetleri ortaklarının yasal erişime ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ancak Apple, kurumun bu baskısına rağmen geri adım atmayacak.

Bilmeyenler için, Apple'ın yayınladığı yeni özellik ile birlikte iCloud kullanıcıları, Gelişmiş Veri Koruma teknolojisine sahip olacak. Güvenlik katmanı olarak nitelendirilen bu teknoloji, Apple'ın sunucularına gerçekleştirilecek olası saldırı girişimlerinde kullanıcı verilerini koruyacak.

FBI'ın endişeleri güvenlik açısından mantıklı olsa da, uçtan uca şifreleme suç işlemeyi daha kolay hale getirmeyi amaçlamıyor. Günümüzde veri ihlalleri ve bilgisayar korsanlığının popüleritesi göz önüne alındığında, Apple'ın kullanıcılarını koruduğunu söylemek mümkün.

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