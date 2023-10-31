Fasttoken, Web3 Oyun Ekosisteminde Liderler Arasına Girmeyi Hedefliyor

Bahamut isimli yeni bir blokzinciri üzerinde yazılan Fastex Chain ekosisteminin resmi kripto para birimi olan Fasttoken, 700'ü aşkın oyun odaklı iş ortağı aracılığıyla Web3 oyun ekosisteminde liderler arasına girmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Fastex CEO'su Davud Arabatlian, "Blokzinciri dahi kendine has olan bu ekosistem ve kripto para birimi, Web3 oyun alanının öne çıkan kripto para birimlerinden biri olmayı hedefliyor. Fasttoken, 100'den fazla oyun geliştiricisi tarafından üretilen Web3 tabanlı oyunların ortak para birimi olarak kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

Fastex CEO'su Davud Arabatlian konuya ilişkin değerlendirmesinin devamında, "Fastex ekosistemi ve bu ekosistemin resmi para birimi Fasttoken (FTN), 6 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan teknoloji şirketi SoftConstruct tarafından geliştiriliyor. Blokzinciri dahi kendine has olan bu ekosistem ve kripto para birimi, Web3 oyun alanının öne çıkan kripto para birimlerinden biri olmayı hedefliyor. Fasttoken, 100'den fazla oyun geliştiricisi tarafından üretilen Web3 tabanlı oyunların ortak para birimi olarak kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

YALNIZCA KRİPTO PARA BİRİMİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA EKOSİSTEM

Fasttoken'ın kullanıcılara hem basit hem de güvenli bir kripto para deneyimi sunmak için tasarlandığını kaydeden Davud Arabatlian, "Fasttoken, NFT oluşturma (minting), merkeziyetsiz uygulama (dApp) geliştirme gibi Web3 ve merkeziyetsiz finans odağında geliştirilmiş pek çok blokzinciri hizmeti sunan Fastex borsasının ve ekosisteminin yerel para birimi olarak konumlanıyor. Bu ekosistemin temel farkı, Bahamut adı verilen yeni nesil bir blokzinciri üzerinde kurulmuş olması. Bahamut blokzincirinin olanakları, kullanıcılara daha hızlı işlemler, daha düşük işlem ücretleri gibi avantajlar vaat ediyor. Ayrıca Fastex ekosistemi, borsa ve yerel token'ın yanı sıra Fastexverse adı verilen sanal evren, ftNFT isimli NFT platformu gibi ürün ve hizmetler de sunuyor. Bu sayede kullanıcıların blokzincirinde yaşadığı deneyim, kullanıcı dostu arayüzler ve yüksek güvenlik gibi faktörlerin de etkisiyle çok yönlü bir hale geliyor" ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE

CoinMarketCap verilerine göre, 0,35 dolarlık bir fiyatla ön satışı gerçekleştirilen ve kısa sürede birim fiyatı 1 doların üzerine çıkan Fasttoken'ın şu anki piyasa değerinin 4 milyar TL'nin üzerinde olduğuna dikkat çeken Arabatlian, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"ERC-20 standardında bir token olan Fasttoken, bu yönüyle küresel çapta uyumluluk sağlıyor ve geniş bir tabanda kabul görüyor. Dubai merkezli bir kripto para lisansına sahip olan Fastex Borsası, bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde geliştirilen kripto ödeme, NFT, metaverse ve blokzinciri teknolojileriyle sektörün en yenilikçi platformları arasında konumlanıyor. Dubai'nin yanı sıra Türkiye ve Birleşik Krallık'ı önemli pazarlar arasında görüyoruz ve kısa sürede Türkiye'de güçlü bir kullanıcı tabanı yakalayabileceğimize inanıyoruz."