FAST işlem limiti artırılıyor! En fazla ne kadar para gönderilecek?

T.C. Merkez Bankası tarafından geliştirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen "FAST", kuşkusuz para transferi yapmanın en kolay yolu. Bu sistem sayesinde, farklı bankalar aracılığıya herhangi bir zaman sınırlaması olmadan birine para gönderebilir ya da alabilirsiniz. Sistemin en büyük eksisi ise belirli limitlere sahip olması. Neyse ki bu FAST işlem limiti yeniden düzenleniyor. İşte ayrıntılar…

FAST işlem limiti 20.000 TL olacak

2023 FAST işlem limiti için Merkez Bankası ve BDDK'dan yeni düzenleme geldi. Son gelen raporlara göre Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara 5.000 TL sınırı 20.000 TL'ye çıkarmaları söylendi. Böylelikle 2023 yılı için FAST işlem limiti 20.000 TL olarak belirlendi. İlgili kurumların kısa süre içerisinde duyuruyu yapması ve yeni limitten işlem kabul etmeye başlaması bekleniyor.

Özellikle de ekonomideki gelişmeleri göz önüne alırsak, bu çalışma çok da sürpriz olmadı. Fast işlem limiti son olarak yine geçtiğimiz yılın Şubat ayında düzenlenmişti. 2.000 TL olan limit 5.000 TL'ye çıkmıştı. Ancak o zamandan bu yana asgari ücret iki kez artış gösterdi ve zamlarla beraber gönderilen paraların miktarı da arttı. Tekrardan hatırlatmakta fayda var ki gelişmenin resmi duyurusu henüz yapılmadı. Bu nedenle son dakika sürprizi uzak da olsa bir ihtimal.

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FAST nedir?

Havale ve EFT, mobil-internet bankacılığı kullanan kişilerin oldukça aşina olduğu bir konsept. Yine de bu yöntemlerle para gönderen kişiler, bankaların sunduğu bir dizi kısıtlama ve protokole uymak zorundaydı. Ne yazık ki bunlardan en kötüsü ise saat sınırlamasıydı.

Kişiler mesai saatleri dışında işlem yapamıyordu. Siz, bugün bir ödeme yapsanız bile, gerçekleşmesi için ertesi günü beklemek zorunda kalıyordunuz. Bu sorunun ortadan kaldırılması için FAST devreye alındı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen FAST sayesinde limitine kadar olan tutarı saat ya da gün fark etmeksizin farklı bankalar aracılığıyla da olsa ödemeler anında yapılabiliyor.