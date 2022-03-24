Far Cry 6 Tüm Platformlarda Oynaması Ücretsiz Olacak - Haberler

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Far Cry 6 Tüm Platformlarda Oynaması Ücretsiz Olacak

Tekmoloji - Teknoloji
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Far Cry 6 Tüm Platformlarda Oynaması Ücretsiz Olacak

Ubisoft, düzenlediği hafta sonu etkinliğinde aksiyon oyunu Far Cry 6'yı tüm platformlarda geçici olarak ücretsiz yapacağını duyurdu.

Ubisoft'un popüler aksiyon serisi Far Cry 6'nın son oyunu geçici süreliğine ücretsiz oluyor.

Oyun 24-27 Mart tarihleri arasında PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 ve PS4'de Epic Games Store ve Ubisoft Store üzerinden ücretsiz indirilebilecek. Eğer beğenirseniz oyunu %50 indirimli olarak satın alabilirsiniz.

Stranger Things Temalı The Vanishing DLC'si Dahil Olacak

The Vanishing olarak adlandırılan bir görev 24 Mart tarihinde DLC olarka oyuna eklenecek.

Bu DLC dahil olmak üzere tüm Far Cry 6 macerasını 24-27 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Tekmoloji / Teknoloji

Far Cry 5, Ubisoft, oyunlar, Mart, Teknoloji, Haberler

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