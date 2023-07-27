Facebook'un Aktif Kullanıcı Sayısı Şaşırttı

Facebook'un son çeyrek raporuna göre aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Gençler arasında popülaritesi azalmış olsa da platform hala çok sayıda kullanıcıya hitap ediyor.

Sosyal medya uygulamaları arasında Facebook son dönemde özellikle genç kullanıcıları tarafından fazla rağbet görmüyor. Son yıllarda ortaya çıkan raporlar da bu durumu doğrular nitelikteydi ancak Meta'nın ikinci çeyrek raporu tamamen başka bir tablo oluşturmuş durumda.

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Meta'nın ikinci çeyrek raporuna göre Facebook'un aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu sonuçlar çoğu kişiyi şaşırtmış durumda. Facebook'un gençler arasında popülaritesi azalmış olsa da platformun hala çok sayıda kullanıcıya hitap ettiği ortaya çıktı.

Facebook'un aynı zamanda günlük kullanıcı sayısı da sosyal medya platformunun popülerliğini koruduğunu gösteriyor. Facebook'un geçen çeyrekte 2,037 milyar olan günlük aktif kullanıcı sayısı ikinci çeyrek ile birlikte 2,064 milyara yükselmiş durumda. Sosyal medya platformu 2021 yılınınson çeyreğinde ise ilk defa günlük kullanıcı sayısında düşüş yaşamıştı.

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Facebook'ta yaşanan bu büyümenin nedeni olarak ise Meta'nın TikTok'a rakip olarak çıkardığı kısa video paylaşım özelliği olan Reels'i gösterebiliriz. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklamada Reels videolarının Facebook ve Instagram üzerinde günde 200 milyar kez izlendiğini belirtmişti.

Meta'nın çatı şirketi olduğu WhatsApp, Facebook, Instagram ve Threads uygulamalarının aylık toplam kullanıcısı sayısı ise 3,88 milyarı buluyor. Neredeyse Dünya nüfusunun yarısı olan bu miktar, Meta'nın sosyal medya alanındaki gücünü de ortaya koyuyor.

Facebook ile sosyal medya dünyasına hızlı bir giriş yapan şirket daha sonra WhatsApp ve Instagram'ı satın alarak yerini sağlamlaştırmıştı. Son olarak Threads'ı duyuran şirket, Elon Musk'ın ardından tartışılmaya başlanan Twitter'ın kullanıcılarını kendisine çekmeye çalışıyor.

Meta çatısı altında yer alan Facebook'un özellikle genç nesiller arasındaki popülerliği sorgulanıyor olsa da ortaya çıkan rakamlar bizlere tamamen farklı bir şey söylüyor. Peki siz Facebook ve inanılması güç aktif kullanıcı sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.