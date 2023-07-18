Facebook, TikTok tarzı dikey videolar için güncelleme getirdi

Facebook, TikTok tarzı dikey videolarına yönelik yeni bir güncelleme getirdi. İlk olarak 2017 yılında görücüye çıkan Facebook Watch da bu değişiklikten etkilendi. Uygulamada yapılan güncellemeyle birlikte Watch yerine Video ismi kullanılacak, ayrıca yatay videoları dikey hale getirmek mümkün olacak.

Facebook, TikTok tarzı dikey videolarına yönelik yeni bir güncelleme getirdi. İlk olarak 2017 yılında görücüye çıkan Facebook Watch da bu değişiklikten etkilendi. Uygulamada yapılan güncellemeyle birlikte Watch yerine Video ismi kullanılacak, ayrıca yatay videoları dikey hale getirmek mümkün olacak.

Facebook Watch gitti, Video geldi

Meta, Reels videolarını hem Facebook ve hem de Instagram'da daha popüler bir video formatı haline getirmek için uğraşıyor. Facebook'ta yapılan güncelleme ise videolar ile ilgili birçok konuya değişiklik getiriyor.

Değişikliklerin başında "Watch" sekmesinin artık "Video" olarak değiştirilmesi yer aldı. Bu, kullanıcıların Reels, uzun ve canlı videolar dahil olmak üzere platformdaki tüm videoları bulmasını kolaylaştıracak. Ayrıca Instagram'daki bir Reels'e Facebook üzerinden yorum yapmak mümkün olacak.

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Bir diğer değişiklik ise Reels için sunulan düzenleme araçlarının tüm videolara eklenmesi oldu. Bu, kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan tek bir yerden videolarını düzenlemesine izin verecek.

Düzenleme araçları ayrıca daha fazla özellik kazanıyor. Doğru ses parçasını bulmayı, gürültüyü azaltmayı ve bir videonun üzerine ses kaydetmeyi kolaylaştıracak. Bu özellikler, içerik oluşturucuların videolarının ses kalitesini artırmalarına yardımcı olacak.

Video sayfasının yenilenmesiyle birlikte video keşfetmek de kolaylaşacak. Yeni Video sekmesi, kullanıcıların hashtag'lere ve konulara göre videoları izleyebilecekleri bir sayfa olacak. Bu, kullanıcıların ilgilendikleri videoları bulmalarını ve yeni içerik oluşturucuları keşfetmelerini sağlayacak.

Tüm bu değişikliklerin şu anda Facebook'un Android ve iOS uygulamasında yayınlandığını belirtmek gerekiyor.