Facebook, Messenger Lite Uygulamasını Kapatıyor

Meta, Messenger Lite uygulamasını kapatma kararı aldı. Eski Android telefonlar için geliştirilen bu sürüm, Eylül ayında destekten çıkarılacak.

Meta, ilk olarak 2016 yılında erişime açtığı Messenger Lite uygulamasını kapatmaya karar verdi. Giriş seviyesi ve eski Android telefonlar için geliştirilen bu sürüm, mesajlaşma uygulamasının temel özelliklerini sunuyordu. Depolama alanında çok daha az yer kaplayan Messenger Lite için destek Eylül'de kesiliyor.

Messenger Lite Eylül'de kapatılacak

Messenger Lite yaklaşık 7 yıl önce sınırlı depolama ve performans gücüne sahip eski Android telefonlara yönelik hafif bir mesajlaşma uygulaması olarak piyasaya sürüldü. Standart uygulamaya kıyasla daha az yer kaplıyor ve kullanıcıların sohbet etmesine izin veriyordu.

Uygulamanın özellikleri arasında mesaj, fotoğraf paylaşma ve grup sohbetleri gibi temel mesajlaşma yeteneklerine sahipti. Zaman içinde tüm telefonlar için kullanılabilir hale geldi, basitliği ve performansıyla kullanıcılar arasında popülerliğini korudu.

12312312

Ancak Meta, günümüz akıllı telefonların performansını göz önünde bulundurarak Lite uygulamasını kullanımdan kaldırıyor. Uygulamayı 18 Eylül'de kapatacağını duyuran şirket, ayrıca kullanıcıları Messenger'a yönlendiren bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya devi, geçişin kademeli bir şekilde sağlanacağını belirtti. Buna göre Lite'da yer alan tüm konuşmalar, Messenger uygulamasında da erişilebilir olacak.

Uygulamanın iptal edilmesinin başlıca nedenleri arasında Lite'ın kullanımının azalması ve yeni akıllı telefonların artan gücü yer alıyor. Artık çoğu telefon Messenger uygulamasını sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu da hafif bir uygulamaya yönelik ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Ancak Facebook Lite ve Instagram Lite'ın hala Play Store'dan erişilebilir olduğunu belirtelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!