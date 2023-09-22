Facebook, Kullanıcılara Birden Fazla Kişisel Profil Oluşturma İmkanı Sunuyor

Facebook, kullanıcılarının artık her biri giriş yapmak zorunda kalmadan aralarında geçiş yapılabilecek, kendi Akışına sahip birden fazla kişisel profil oluşturabileceklerini duyurdu. Bu yeni özellik, sürdürmek istedikleri farklı hobileri ayırmak ve bunları arkadaşları ve aileleriyle paylaşmak isteyenler veya istemeyenler için çok yararlı.

Facebook, kullanıcılarının artık her biri giriş yapmak zorunda kalmadan aralarında geçiş yapılabilecek, kendi Akışına sahip birden fazla kişisel profil oluşturabileceklerini duyurdu. Gelin detaylarına beraber göz atalım.

Facebook'ta aile, arkadaşlar ve profesyonel profil oluşturmak için harika bir fırsat

Bu yeni özellik, sürdürmek istedikleri farklı hobileri ayırmak ve bunları arkadaşları ve aileleriyle paylaşmak isteyenler veya istemeyenler için çok yararlı. Üstelik yapması da çok basit.

Dört adede kadar ek kişisel profil için bir kullanıcı adı edinilebiliyor. Seçilen kişi veya topluluklarla bağlantı kurulduğunda her profilin ilgili içerik ve ortak ilgi alanlarına sahip bir Akışı oluyor. Sonunda da oturum açmaya gerek kalmadan profiller arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

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Ayrıca, kişisel ve profesyonel profilleri ayrı tutmanın yanı sıra bir profili bir topluluğa bağlı ve diğerini sadece arkadaşlar için tutmak da mantıklı bir yaklaşım. Yeni özellik, kimlerle paylaşım yaptığınızı ve her bir profilinizin Akışında hangi içeriği gördüğünüzü organize etme becerisiyle birlikte geliyor.

Facebook'un dediğine göre birden fazla kişisel profil oluşturma özelliği bugün küresel çapta yavaş yavaş sunulmaya başlandı ve önümüzdeki birkaç ay boyunca devam edecek, bu nedenle eğer Facebook'a girdiğinizde göremezseniz 'nerede bu?' demeyin.

Ayrıca Flört, Pazar Yeri, Profesyonel Mod ve ödemeler gibi bazı Facebook özelliklerinin başlangıçta ek kişisel profiller için kullanılamayacağını da belirtelim. Ancak, ek kişisel profiller için Facebook uygulaması içinde mesajlaşmayı kullanabileceksiniz.

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Facebook, önümüzdeki aylarda ek profiller için Messenger desteğini genişleteceğini söylüyor. Ek kişisel profil seçeneğinin yalnızca uygun yetişkin hesapları için geçerli olacağını da söyleyelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.