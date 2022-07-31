Facebook hastahane verilerini kullanmakla suçlanıyor!

ABD'nn Kaliforniya eyaletinde Meta ( Facebook ), UCSF Tıp Merkezi ve Dignity Health Medical Foundation aleyhine, kuruluşların hedefli reklamcılık amacıyla hastalarla ilgili hassas sağlık verilerini yasa dışı bir şekilde topladığını iddia eden bir toplu dava açıldı.

Meta hastalar hakkında birçok hassas bilgiye yasa dışı yollardan ulaşmakla suçlanıyor

Yapılan iddiaya göre Facebook ve adı geçen diğer kuruluşlar hastaların kendileri, durumları, doktorları ve reçeteli ilaçları gibi birçok hassas sağlık bilgisine yasa dışı yollardan ulaşıyor. Bu noktada; hastaneler ve Meta veri toplama konusunda hastaları bilgilendirmediği ve herhangi bir kullanıcı onayı sunmadığı gerekçesiyle suçlanıyor.

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Davacılar, Meta'ya ait sosyal medya platformu Facebook'un tıbbi durumlarına göre özel olarak hazırlanmış reklamlarla karşılaşmaya başlamaları ile durumu fark ettiklerini aktarıyor. Meta'nın hasta bilgilerine ise Pixel hizmeti ile ulaştığı belirtiliyor.

Meta'nın Pixel hizmetinn ABD'deki en iyi 100 hastanenin 33 web sitesinde bulunduğu belirlenmiş durumda. 7 vakada ise bu sistemin parola korumalı hasta portallarının ötesine geçtiğini iddia ediyor. Meta Pixel'in yalnızca 2020 yılında 26 milyondan fazla hastanın bilgilerine ulaştığı tahmin ediliyor.

Meta ve diğer sağlık kuruluşlarının yasa dışı olduğunu bilmelerine rağmen veri toplama işlemlerine devam etmekle de suçlanıyorlar. Sonuç olarak, davacılar, özel hayatın gizliliğinin ihlali, tıbbi bilgi gizliliğinin ihlali, sebepsiz zenginleşme, sözleşmenin ihlali, Bilgisayar Verilerine Erişim ve Dolandırıcılık Yasası (CDAFA) ile ilgili Meta ve diğer kuruluşlardan tazminat talep ediyor.

Meta'nın ise konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu. Son yıllarda veri gizliliği konusunda birçok kez başı yanan Facebook'un tekrar başı derde girecek gibi görünüyor. Peki siz hasta bilgilerinin Facebook tarafından izinsiz takip edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.