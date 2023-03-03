EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi! Nasıl başvuru yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar için getirilen EYT düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Peki EYT başvurusu nasıl yapılır?

Geçtiğimiz 1 Mart günü Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 milyon 250 binden fazla emeklilikte yaşa takılan vatandaşın beklediği kararı görüştü. Oy çoğunluğu ile EYT düzenlemesi kabul edildi. Bugün de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki EYT başvurusu nasıl yapılır?

EYT başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi'ne tıklayın.

Yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak Yaşlılık Aylığı'nı seçin.

SSK dahilinde aylık talep edecekler 4A, Bağkurkapsamında ise 4B seçeneğini işaretleyin.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçin.

Açıklama kısmına şube bilgilerini girin.

İletişim ve adres bilgilerini girin.

Halihazırda aylık alıp almadığınızı belirtin.

İleri ve Başvur butonlarına basarak işlemi sonlandırın.

EYT şartları neler?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Fakat öncesinde işe başlama tarihine göre 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını tamamlamaları gerekiyor.

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TBMM'de görüşülen ve ardından 395 milletvekilinin evet oyuyla kabul edilen ve yürürlüğe giren maddeler:

İşverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

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