AnTuTu'nun eylül ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 9'unda karşımıza çıktı.

Eylül Ayının En Hızlı Amiral Gemisi Android Telefonları Belli Oldu

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, kısa süre önce eylül ayının en hızlı amiral gemisi modelleri listesini paylaştı. Peki an itibariyle globaldeki mobil pazarın en güçlü Android akıllı telefonları hangileri?

AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesi – Eylül 2023

AnTuTu'nun eylül ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 9'unda karşımıza çıktı. Buna göre geçen ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan Red Magic 8 Pro+ oldu. Toplamda 1 milyon 630 bin 559 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 607 bin 911 puanlı ROG 7 takip etti.

Üçüncü sırada 1 milyon 554 bin 625 puanlı Xiaomi 13 yer alırken, dördüncü sıradaysa 1 milyon 540 bin 767 puanlı Xiaomi 13 Pro karşımıza çıkıyor. Listenin beşinci sırasında 1 milyon 528 bin 814 puanla Galaxy S23+ karşımıza çıkıyor.

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İşte eylül ayının en hızlı 10 Android telefonu:

Red Magic 8 Pro+

ROG 7

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Redmi K60 Ultra

Galaxy S23

OnePlus 11

Legion Y70

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.