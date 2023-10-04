Exxenspor Çöktü! Maç Öncesi Yayın Sorunu

Exxenspor'da yaşanan sorunlar nedeniyle Manchester United-Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanamadı. Maç TV 8,5'ta ücretsiz olarak yayınlandı. Kullanıcılar haksızlık olarak nitelendirdi.

Birçok kullanıcıdan "Exxen çöktü mü? Exxenspor'a neden erişilemiyor?" gibi şikayetler geliyor. Peki Exxenspor çöktü mü? Hem de maç öncesi! İşte Exxenspor ve Exxen çöktü mü konusunda detaylar haberimizde…

Exxen Spor'a neden girilmiyor? Exxen çöktü mü?

Tarihlerimiz 3 Ekim 2023. Bugün saat 22.00'da Manchester United- Galatasaray maçı oynanmaya başladı. Ancak maçı canlı olarak verecek olan platform Exxenspor'da ciddi sorunlar var. Maç öncesi uygulamalarına giriş yapan kullanıcıları "Üzgünüz! Sunucu şu anda yanıt vermiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." içerikli bir mesaj karşıladı.

Exxen Spor'da bugün saat 22.00'da başlayan "Manchester United-Galatasaray" maçı canlı olarak yayınlanacaktı. Türkiye'de yayın haklarını satın alan Acun Medya, Exxen platformuna ekledikleri Exxen Spor ile canlı yayını gerçekleştirecekti. Ülkemizin üç büyüklerinden olan Galatasaray'ın Manchester karşısındaki mücadelesi büyük bir merakla bekleniyordu.

Maç yayınında yaşanan sıkıntı nedeniyle "Manchester United-Galatasaray" maçı canlı olarak TV 8,5'ta herkes için ücretsiz bir şekilde yayınlanıyor!

Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz günlerde "kaçak yayın hırsızlıktır" gibi sözler ile gündeme gelmişti. Fakat bugün Exxen Spor'da yaşanan yayın sorunları kullanıcılarını oldukça sinirlendirdi. Para ödeyerek satın alan kullanıcılar maçın bedava yayınlanmasını haksızlık olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili Acun ve Exxen'den bir açıklama gelmedi.

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Twitter'da ise yankılanan olayda yaşanan sorunları kullanıcılar "rezillik, haksızlık, beceriksizlik" şeklinde tanımladı. Twitter'da gündeme oturan sorunla ilgili kullanıcıların yaptıkları paylaşımlar ise şöyle:

Bu nasıl bi rezillik. #exxen pic.twitter.com/CJ9wFbzJts — Mert (@MertYksell) October 3, 2023

#exxen Kaçak yayın izleme diyorsunuz sonuç parayla rezil olmak!!! @exxentr pic.twitter.com/bxCFr1ODr9 — Emre Zülbahar (@ezulbahar) October 3, 2023