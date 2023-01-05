Exxen abonelik ücretlerine zam geldi!

Acun Ilıcalı tarafından 2021 yılında kurulan Exxen, kısa sürede birçok abonelik topladı. Firma, yeni yılla birlikte diğer akış platformlarında da olduğu gibi abonelik ücretlerine zam yaptı. Exxen, bu sabah abonelerine gönderdiği bir e-posta ile birlikte zam miktarlarını paylaştı. Peki, Exxen yeni abonelik ücretleri ne kadar oldu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Exxen abonelik ücretleri için büyük zam

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, bu sabah abonelerine gönderdiği bir e-posta ile zam yaptıklarını duyurdu.

Firmanın gönderdiği e- postaya göre yeni abonelik ücretleri şu şekilde:

Exxen reklamlı yıllık paket abonelik ücreti: 41,90 Türk Lirası ( yıllık toplam 502,80 Türk Lirası)

Exxen reklamsız yıllık abonelik ücreti: 58, 50 Türk Lirası ( yıllık toplam 702 Türk Lirası)

Exxen reklamlı aylık paket abonelik ücreti: 49,90 Türk Lirası

Exxen reklamsız aylık paket abonelik ücreti: 69, 90 Türk lirası

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Platform, kullanıcılarına gönderdiği e-postada zam haberini şu şekilde açıkladı:

"Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz. Yeni yılda da her yaşa ve zevke hitap eden yapımları sizlerle buluşturmaya, hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz."

Akış platformu, ek olarak Exxenspor paketine de şu şekilde zam uyguladı:

Exxen reklamlı yıllık abonelik ücreti: 102, 90 Türk Lirası (yıllık toplam 1.234,80 Türk Lirası)

Exxen reklamsız yıllık abonelik ücreti: 119,90 Türk Lirası (yıllık toplam 1.434 Türk Lirası)

Exxen reklamlı aylık abonelik ücreti: 119,50 Türk Lirası

Exxen reklamsız aylık abonelik ücreti: 149, 90 Türk Lirası

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamlı fiyatlardan sonra aboneliğini devam ettirecek misiniz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.